Hành trình kết nối bóng đá của Văn Anh Neymar

Văn Anh trình diễn kỹ thuật tâng bóng trước các em nhỏ vùng cao ảnh: NVCC

Danh hiệu Sports Creator of the Year 2025 của chàng trai trẻ

Từ một sinh viên ngành Truyền thông, Vương Văn Anh - chàng trai sinh năm 2005 không chỉ xây dựng nên cộng đồng 1,4 triệu người theo dõi và 14 triệu lượt thích trên Tiktok, hơn 150.000 người đăng ký trên YouTube…

Nhưng đặc biệt hơn cả, anh đã ghi dấu ấn với những chuyến tác nghiệp quốc tế và dự án thiện nguyện lan tỏa đam mê bóng đá.

Sinh ra và lớn lên tại Hoài Đức (Hà Nội), Vương Văn Anh (sinh năm 2005) khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi lỡ hẹn với Học viện PVF, chàng trai trẻ đã chọn một con đường khác để tiếp tục sống cùng đam mê: Sáng tạo nội dung thể thao.

Bước ngoặt đến vào năm 2019 khi Văn Anh gặp gỡ VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc. Với sự dẫn dắt của người đàn anh, Văn Anh bắt đầu học cách quay dựng, kể chuyện qua ống kính và hình thành phong cách riêng.

Văn Anh gặp gỡ Mbappe trong chuyến tác nghiệp tại chung kết ảnh: NVCC

Anh được Đỗ Kim Phúc đặt biệt danh "Văn Anh Neymar". Mọi thứ khởi đầu khá thuận lợi với chàng trai trẻ có đam mê mạnh mẽ với trái bóng tròn.

Nhưng sự nghiệp của một nhà sáng tạo nội dung không chỉ toàn màu hồng. Văn Anh từng đối mặt với việc các kênh YouTube và TikTok sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi liên tiếp gặp sự cố và bị xóa bỏ. Thay vì nản lòng, anh chọn cách bắt đầu lại từ con số 0.

Áp dụng tư duy nội dung nhạy bén và sự kiên trì, chỉ trong vòng 6 tháng, kênh TikTok mới của anh đã cán mốc 1 triệu người theo dõi. Đến thời điểm hiện tại, con số này đã vượt ngưỡng 1,4 triệu, khẳng định sức hút ổn định của một người làm nội dung chuyên nghiệp.

Hiện là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Đại học Đại Nam, Văn Anh chú trọng việc vận dụng lý thuyết giảng đường vào thực tiễn để làm sao có thể nâng cấp hiệu quả các sản phẩm số của mình.

Văn Anh xúc động khi nhận giải Sports Creator of the Year 2025 (TikTok) ảnh: VNCC

Năm 2025 trở thành năm bùng nổ của chàng trai 20 tuổi với hàng loạt hoạt động tác nghiệp quốc tế: Ghi hình trực tiếp tại trận chung kết UEFA Champions League diễn ra ở Đức, tác nghiệp tại đấu trường UEFA Nations League, giao lưu trực tiếp với siêu sao Kylian Mbappe và gặp gỡ siêu sao Cristiano Ronaldo.

Đối với Văn Anh, những chuyến đi này không đơn thuần là trải nghiệm cá nhân mà là cơ hội học hỏi cách vận hành truyền thông thể thao tại các nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Nhưng từ thế giới số, Vương Văn Anh còn kết nối thành công đam mê với những hoạt động xã hội ngoài hiện thực rất ý nghĩa, như dự án thiện nguyện "1.000 quả bóng cho em".

Văn Anh đã có hành trình đầy nỗ lực để kết nối bóng đá với xã hội ảnh: NVCC

Hành trình xuyên Việt này nhằm trao tặng bóng đá cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại các vùng sâu, vùng xa.

Giải thưởng Sports Creator of the Year 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, tư duy làm nghề nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của Vương Văn Anh.



