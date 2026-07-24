Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam chiếm ngôi đầu, Singapore cũng 3 điểm nhưng…

Đình Bắc đã lập hat-trick trong ngày ra mắt ASEAN Cup 2026 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt thứ 2

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng thắng đậm Timor Leste với tỷ số 7-0, trong ngày Đình Bắc lập cú hat-trick ở lần đầu góp mặt tại ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng này cũng in đậm dấu ấn của Hoàng Hên với 2 bàn thắng. Xuân Son và Quang Hải mỗi người đóng góp 1 pha lập công dù anh và đội tuyển Việt Nam chưa bung hết 100% sức lực.

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã chiếm ngôi đầu bảng A trong bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +7. Dự kiến, chúng ta sẽ giữ ngôi đầu trong vài ngày nữa.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng thứ 9 tại ASEAN Cup ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, ở trận mở màn bảng A, Campuchia đã thua Singapore với tỷ số sít sao 1-2. Cũng nói thêm Indonesia không thi đấu ở lượt đấu này nhưng vẫn xếp giữa bảng, trên Campuchia và Timor Leste cùng có 0 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại là âm.

Một khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam, khi ngôi đầu này sẽ tạo ra cú hích tinh thần tích cực trước khi Indonesia nhập cuộc ngày 27.7 gặp Campuchia, còn Singapore gặp Timor Leste (đội tuyển Việt Nam nghỉ ở lượt thi đấu thứ 2).

Cách ăn mừng ý nghĩa của Đình Bắc và Hoàng Hên ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việc đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi ở lượt tới sẽ giúp Indonesia có cơ hội chiếm ngôi đầu nếu thắng đậm Campuchia. Tuy nhiên nhìn cách Campuchia cho thấy sự tiến bộ có thể dự đoán Indonesia sẽ không dễ để có cách biệt hơn 7 bàn.

Chắc chắn các trận đấu gặp những đối thủ này sẽ là cơ hội để Indonesia và Việt Nam chạy đua hiệu số trước khi đụng độ nhau ngày 3.8 tại xứ vạn đảo để quyết định ai sẽ chiếm ngôi đầu bảng A.

Highlight đội tuyển Campuchia 1-2 Singapore: Vỡ òa phút bù giờ | ASEAN Cup 2026

Xếp hạng bảng A sau lượt đầu tiên ảnh: chụp màn hình từ BTC



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