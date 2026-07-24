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Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.16 Hà Nội thắng thuyết phục U.16 TP.HCM

Thư Anh
Thư Anh
Hà Nội đã có được chiến thắng rất quan trọng trước TP.HCM ở lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026, vào ngày 24.7.

Không thể có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, CLB U.16 Hà Nội đặt quyết tâm giành chiến thắng trong màn đối đầu với TP.HCM. Đội bóng thủ đô tạo ra áp lực rất lớn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

U.16 Hà Nội thắng thuyết phục U.16 TP.HCM- Ảnh 1.

U.16 Hà Nội thắng thuyết phục U.16 TP.HCM- Ảnh 2.

U.16 Hà Nội có trận thắng quan trọng

Ảnh: VFF

Ngay ở phút thứ 6, Phạm Thị Thu Phương sớm có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội. Bàn thắng sớm giúp cho thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn cởi bỏ được áp lực tâm lý. Thi đấu với sự tự tin, họ nhanh chóng nới rộng cách biệt. Phút 16, vẫn là Thu Phương với cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. 

Đến thời điểm này, U.16 TP.HCM như bừng tỉnh nhưng nỗ lực tấn công của họ không mang lại nhiều hiệu quả. Hàng thủ Hà Nội được thiết lập vững chắc và chơi tập trung. 45 phút đầu tiên trôi đi với lợi thế lớn dành cho đội bóng được đánh giá cao hơn. Bước sang hiệp 2, Hà Nội vẫn duy trì sức ép đáng kể và họ tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Hà Vi điền tên mình lên bảng tỷ số qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.

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