CLB Hà Nội và TP.HCM I đều thắng đậm: Cuộc đua giành chức vô địch ngày càng quyết liệt

Trong trận đấu trên sân nhà, Hà Nội I không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Hà Nội II với tỷ số 3-0. Trước đối thủ cùng thành phố, Hà Nội I sớm kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục.

Hà Nội I (áo hồng) đua tranh quyết liệt chức vô địch... Ảnh: VFF

... với đội TP.HCM I (áo đỏ)

Phút 24, Ánh Mỹ có pha đi bóng vượt qua ba hậu vệ trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Thị Thanh Nhã nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán ở phút 43.Sang hiệp hai, Hà Nội I vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 61, Phạm Hải Yến thực hiện thành công quả đá phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng thủ đô.



Ở trận đấu còn lại, TP.HCM I tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại TP.HCM II với tỷ số 6-0. Đội bóng thành phố mang tên Bác sớm tạo lợi thế trong hiệp một nhờ các pha lập công của K’Thủa và Lê Hoài Lương. Sau giờ nghỉ, Thùy Linh nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 trước khi Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như lần lượt ghi bàn, khép lại chiến thắng đậm 6-0 cho TP.HCM I.



Với những kết quả này, Hà Nội I và TP.HCM I tiếp tục duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng, đồng thời khẳng định vị thế của các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.



Khép lại lượt trận thứ 8 là cuộc so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Trong thế trận giằng co, đội bóng xứ chè đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 2-1, qua đó có trọn vẹn 3 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

