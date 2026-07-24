'Cơn mưa' bàn thắng xuất hiện ngày khai màn VCK U.11 toàn quốc 2026

Lễ khai mạc có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức giải; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức; cùng ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Phan Khuê khẳng định giải U.11 toàn quốc không chỉ là sân chơi dành cho các cầu thủ nhí mà còn là "cái nôi" phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam trong gần ba thập niên qua. Nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng hay Khuất Văn Khang đều từng trưởng thành từ giải đấu này.

Lễ khai mạc giải U.11 toàn quốc 2026 diễn ra hoành tráng vào chiều 24.7 ẢNH: BTC

Ngày khai màn giải U.11 toàn quốc hấp dẫn

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc đối đầu giữa chủ nhà U.11 Đắk Lắk và U.11 Phú Thọ đã mang đến bầu không khí sôi động. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Đắk Lắk nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, U.11 Phú Thọ cũng cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số trước khi khép lại trận đấu bằng kết quả hòa 4-4, tạo nên màn khai màn giàu cảm xúc.

Trong khi đó, các trận đấu thuộc bảng C và D diễn ra vào buổi sáng cũng chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của những ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch.

Ở bảng C, U.11 Hải Phòng vượt qua U.11 Thuận An TP.HCM với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, U.11 HYS phô diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại U.11 Đồng Tháp với tỷ số đậm 6-1, qua đó tạm thời trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau lượt trận đầu tiên.

Tại bảng D, U.11 HAGL có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U.11 Thái Nguyên. Trong khi đó, U.11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giành trọn 3 điểm sau khi vượt qua U.11 Navy Đức Nhuận TP.HCM với tỷ số 3-0.

Các trận đấu diễn ra chiều 24.7 chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp mắt cũng như những màn rượt đuổi nghẹt thở ẢNH: BTC

VCK giải bóng đá Nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestle MILO 2026 quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất cả nước, hứa hẹn mang đến nhiều trận cầu chất lượng trong những ngày tới. Các lượt trận vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, với trận chung kết dự kiến tổ chức ngày 5.8 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk.