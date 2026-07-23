Xác định 2 đội vào chung kết U.21 quốc gia 2026: HAGL và Hà Nội gục ngã

Chiều 23.7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), hai trận bán kết đã diễn ra hấp dẫn, mang đến những diễn biến đáng chú ý trước khi xác định hai ứng viên cuối cùng cho chức vô địch.

U.21 SLNA thắng U.21 Hà Nội kịch tính

Ở trận bán kết đầu tiên, U.21 SLNA là đội nhập cuộc hiệu quả, chơi lấn lướt trước U.21 Hà Nội. Phút 28, Trần Quốc Hòa có pha đi bóng đầy quyết tâm từ trung lộ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ U.21 Hà Nội trước khi tung cú sút ở góc hẹp. Bóng đi qua hai chân thủ môn Phạm Đình Hải rồi từ từ lăn vào lưới, giúp đại diện xứ Nghệ vượt lên dẫn 1-0.

U.21 SLNA (áo trắng) chơi lấn lướt U.21 Hà Nội trong hiệp 1 ẢNH: VFF

Chỉ ít phút sau, U.21 SLNA đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Phùng Văn Nam không thắng được thủ môn Phạm Đình Hải trên chấm 11 m. Ở pha đá bồi ngay sau đó, tiền đạo này tiếp tục đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Việc không thể nới rộng cách biệt khiến U.21 SLNA phải trả giá. Cuối hiệp 1, U.21 Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay của Phan Văn Thành trong vòng cấm. Nguyễn Anh Tiệp thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô là bên tạo ra nhiều sức ép hơn. Phút 50, Thiên Phú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi U.21 Hà Nội một lần đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở phía đối diện, U.21 SLNA vẫn duy trì sự tập trung và chờ đợi những pha phản công. Phút 69, Hồ Hữu Nhật Sang căng ngang nguy hiểm từ cánh phải nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian thi đấu chính thức và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, U.21 SLNA bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi U.21 Hà Nội chỉ ghi được 2 bàn. Đại diện xứ Nghệ thắng 4-2 ở loạt sút cân não, qua đó giành vé vào chung kết.

U.21 SLNA giành vé vào chung kết ẢNH: VFF

U.21 Thể Công Viettel vượt qua U.21 HAGL thuyết phục

Ở trận bán kết còn lại, U.21 Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại LPBank HAGL với tỷ số 2-0. Đội bóng trẻ áo lính thi đấu chắc chắn, tận dụng tốt các cơ hội để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải.

Trận chung kết vì thế sẽ là màn tái ngộ đáng chờ đợi giữa U.21 SLNA và U.21 Thể Công Viettel. Tại vòng bảng, hai đội từng cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong một trận đấu cân bằng. Lần tái đấu trên sân PVF hứa hẹn sẽ hấp dẫn khi cả hai đều đang thể hiện sự ổn định và xứng đáng góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch.

U.21 Thể Công Viettel (áo trắng) thắng thuyết phục U.21 HAGL ẢNH: VFF

U.21 HAGL nhận HCĐ ẢNH: VFF

U.21 Hà Nội cũng khép lại giải với hạng 3 chung cuộc ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu, trận chung kết VCK giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia – Cúp FPT Play 2026 sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 25.7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Trong khi đó, U.21 Hà Nội và LPBank HAGL cùng nhận HCĐ.