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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 2 đội cuối vào bán kết giải U.21 quốc gia: HAGL thắng nghẹt thở

Văn Trình
Văn Trình
Hai tấm vé cuối cùng vào bán kết VCK giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã thuộc về U.21 HAGL và U.21 SLNA sau những màn trình diễn đầy bản lĩnh ở loạt trận tứ kết diễn ra chiều 21.7.

Sau khi U.21 Hà Nội và U.21 Thể Công Viettel giành quyền đi tiếp ở các trận đấu diễn ra ngày 20.7, tâm điểm của vòng tứ kết ngày 21.7 là màn so tài giữa U.21 PVF và U.21 HAGL, cùng cuộc đối đầu giữa U.21 SLNA và U.21 SHB Đà Nẵng.

Ở trận đấu đầu tiên, U.21 PVF và U.21 HAGL tạo nên thế trận giằng co với sự thận trọng đến từ cả hai đội. Hiệp 1 diễn ra chặt chẽ khi bóng chủ yếu được tranh chấp ở khu vực giữa sân, còn các cơ hội nguy hiểm không xuất hiện nhiều.

Xác định 2 đội cuối vào bán kết giải U.21 quốc gia: HAGL thắng nghẹt thở- Ảnh 1.
Xác định 2 đội cuối vào bán kết giải U.21 quốc gia: HAGL thắng nghẹt thở- Ảnh 2.

U.21 HAGL loại U.21 PVF (áo đỏ) sau loạt luân lưu căng thẳng

ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, U.21 PVF kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của U.21 HAGL. Sau 90 phút hòa 0-0, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Tại loạt sút cân não, các cầu thủ trẻ HAGL tỏ ra lạnh lùng và chính xác hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ ba góp mặt ở vòng bán kết.

U.21 SLNA khẳng định sức mạnh

Trong khi đó, trận tứ kết còn lại chứng kiến U.21 SLNA nhập cuộc đầy hứng khởi trước U.21 SHB Đà Nẵng. Ngay phút thứ 4, Văn Nam mở tỷ số, giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ sớm nắm lợi thế.

Đến phút 38, Thanh Đức tận dụng tốt một tình huống phạt góc để ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trong suốt hiệp 1, U.21 SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và không tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý.

Sau giờ nghỉ, U.21 SHB Đà Nẵng nhen nhóm hy vọng khi Quang Duyệt thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 69, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, khi đội bóng sông Hàn đang dồn lên tìm bàn gỡ, Quang Vinh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U.21 SLNA ở những phút cuối trận.

Xác định 2 đội cuối vào bán kết giải U.21 quốc gia: HAGL thắng nghẹt thở- Ảnh 3.
Xác định 2 đội cuối vào bán kết giải U.21 quốc gia: HAGL thắng nghẹt thở- Ảnh 4.

U.21 SLNA dễ dàng đánh bại U.21 SHB Đà Nẵng để vào bán kết

ẢNH: VFF

Với kết quả này, U.21 SLNA trở thành cái tên cuối cùng góp mặt tại bán kết VCK giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026.

Như vậy, vòng bán kết giải đấu đã xác định đủ bốn đại diện gồm Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL và SLNA. Đây đều là những đội bóng mạnh, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé vào trận chung kết.

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