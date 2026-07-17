Lộ diện 4 đại diện cuối cùng vào tứ kết U.21 quốc gia, HAGL thoát hiểm

Tâm điểm của lượt trận cuối bảng C là màn so tài giữa U.21 PVF và U.21 Công an Hà Nội. Trước giờ bóng lăn, U.21 PVF chỉ cần một trận hòa để giữ ngôi đầu bảng, trong khi U.21 Công an Hà Nội cũng nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đúng với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. U.21 PVF kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động triển khai thế trận, nhưng hàng phòng ngự của U.21 Công an Hà Nội chơi kín kẽ, không để lộ nhiều khoảng trống. Phần lớn thời gian của hiệp một và hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co ở khu vực giữa sân, khiến cơ hội nguy hiểm xuất hiện không nhiều.

Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết trận, vừa đủ để U.21 PVF giữ vững ngôi đầu bảng C, trong khi U.21 Công an Hà Nội xếp nhì bảng và cùng nhau giành vé vào vòng tứ kết.

U.21 PVF (áo đỏ) chia điểm cùng U.21 Công an Hà Nội. Cả 2 cũng đủ điều kiện vào tứ kết ẢNH: VFF

U.21 SHB Đà Nẵng cùng U.21 HAGL có vé vớt

Ở trận đấu còn lại, U.21 SHB Đà Nẵng đối đầu U.21 Đồng Nai trong trận đấu mang tính quyết định. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện miền Trung bất ngờ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, U.21 Đồng Nai tạo nên bất ngờ khi liên tiếp chọc thủng lưới U.21 SHB Đà Nẵng. Phút 53, Tuấn Sang mở tỷ số trước khi Minh Toàn thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 60, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.21 Đồng Nai.

Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ để giúp U.21 Đồng Nai lật ngược tình thế. Với chỉ 3 điểm sau vòng bảng, đội bóng này vẫn xếp cuối bảng C và phải nói lời chia tay giải. Trong khi đó, U.21 SHB Đà Nẵng dù thất bại vẫn giành quyền vào tứ kết nhờ nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U.21 SHB Đà Nẵng (áo xanh) thua trận nhưng vẫn đi tiếp ẢNH: VFF

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc U.21 HAGL trở thành đội hưởng lợi. Sau trận hòa 0-0 trước U.21 SLNA ở lượt đấu cuối bảng B, đội bóng trẻ phố Núi phải hồi hộp chờ kết quả bảng C. Việc U.21 SHB Đà Nẵng thua Đồng Nai giúp U.21 HAGL vẫn giữ được vị trí trong nhóm hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, qua đó chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Như vậy, vòng tứ kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã xác định đủ 8 đội góp mặt, gồm Hà Nội và PVF-CAND (bảng A), Thể Công Viettel và SLNA (bảng B), PVF và Công an Hà Nội (bảng C), cùng HAGL và SHB Đà Nẵng với tư cách hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.