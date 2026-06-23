Công an Hà Nội phân luồng phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Từ 24 - 25.6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 2 đại lộ Thăng Long, P.Từ Liêm, Hà Nội). Để đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự giao thông trong suốt thời gian diễn ra đại hội, Công an Hà Nội đã có phương án phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: TIẾN TRẠCH

Theo đó, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện trong các khung giờ từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 - 12 giờ, từ 13 - 14 giờ 30 và từ 16 - 18 giờ các ngày 24 - 25.6.

Thời gian trên, Công an Hà Nội tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt TL70.

Trong thời gian tạm cấm, hạn chế, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội Bắc Giang - QL18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên… và ngược lại.

Hoặc di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - QL6 đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - QL32 - TL70 và ngược lại.

Trong thời gian phân luồng, Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông chấp hành luật và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

Khi gặp xe ưu tiên, các phương tiện phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.