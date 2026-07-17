Tài Lộc háo hức chờ ra mắt đội tuyển Việt Nam, thầy Kim rất coi trọng trận giao hữu với Myanmar

Tài Lộc rộng cửa ghi điểm với HLV Kim Sang-sik

Trận giao hữu với đội tuyển Myanmar vào tối 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Đây cũng là trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi khoảng 20.000 vé đã được bán hết, đồng thời có thể đánh dấu màn ra mắt của tiền đạo trẻ Nguyễn Tài Lộc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik cho biết, đội tuyển Việt Nam đã có gần 4 tuần chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026, trong đó có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, chiến thuật lẫn tâm lý, và trận gặp Myanmar sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá thành quả của quá trình này.

"Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Championship 2026. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì các cầu thủ đã thể hiện sau gần 4 tuần tập luyện. Điều quan trọng là toàn đội đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik khẳng định trận gặp Myanmar là màn tổng duyệt quan trọng trước ASEAN Championship 2026 ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim muốn kiểm chứng quá trình chuẩn bị và điểm rơi phong độ của các học trò ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar lúc 19 giờ ngày 18.7 trong trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Đánh giá về lực lượng hiện tại, HLV Kim Sang-sik cho biết sự xuất hiện của các gương mặt mới mang đến thêm nhiều lựa chọn cho đội tuyển. Bên cạnh những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, những nhân tố trẻ như Nguyễn Tài Lộc cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh trong đội hình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam không phải nhìn quá xa, mà là chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.

"Điều quan trọng nhất là phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và thể hiện tốt nhất trên sân để hướng đến kết quả như mong muốn", ông nói.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến điểm rơi phong độ cao nhất

Nhận định về đối thủ Myanmar, HLV Kim Sang-sik cho rằng dù đội bóng này đã thay HLV trưởng nhưng vẫn là đối thủ đáng tôn trọng.

"Hai năm trước Việt Nam từng thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Về tình hình lực lượng, ông xác nhận Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo đã được triệu tập bổ sung và nhanh chóng hội quân.

"Chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tập thể và sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thái Nguyên, HLV Kim cũng bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ.

"Ngay từ khi đến khách sạn, tôi đã cảm nhận được bầu không khí bóng đá rất tuyệt vời. Hy vọng ngày mai đội tuyển sẽ ghi nhiều bàn thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ", ông chia sẻ.

Đội trưởng Quang Hải xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người hâm mộ Thái Nguyên ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội hướng đến một kết quả tích cực để tạo đà cho ASEAN Championship 2026.

"Đây là trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức", Quang Hải nói.

Tiền vệ sinh năm 1997 cũng cho biết anh và các đồng đội rất hạnh phúc trước sự chào đón của người hâm mộ Thái Nguyên.

"Ngay từ khi đặt chân tới Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của người hâm mộ. Mặt sân cũng có chất lượng tốt và toàn đội sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay để đáp lại sự cổ vũ của khán giả", Quang Hải chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar lúc 19 giờ ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây không chỉ là màn tổng duyệt cuối cùng trước ASEAN Championship 2026 mà còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện đội hình, đồng thời giúp những gương mặt mới như Nguyễn Tài Lộc ghi điểm trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Lần đầu tiên SVĐ Thái Nguyên đăng cai một trận đấu của đội tuyển Việt Nam và ngay lập tức tạo nên sức hút lớn. Khoảng 20.000 vé xem trận giao hữu với Myanmar đã được bán hết, hứa hẹn bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

Sân Thái Nguyên lần đầu đón đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Người hâm mộ chào đón đội tuyển đến Thái Nguyên ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik sẽ rất bận rộn giai đoạn cuối năm ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam vừa trở về từ chuyến tập huấn ở Hàn Quốc ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang Sik đánh giá Myanmar vẫn là đối thủ đáng gờm dù đội bạn vừa thay HLV trưởng ẢNH: MINH TÚ

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Đội tuyển Việt Nam đã trải qua gần 4 tuần chuẩn bị, trong đó có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc ẢNH: MINH TÚ

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