HLV Kim Sang-sik vừa xem World Cup vừa ước: 'Mong đội tuyển Việt Nam được góp mặt'

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực từng trận một

Sau khi hoàn thành suôn sẻ chuyến tập huấn Hàn Quốc với ba chiến thắng trước Siheung, Yongin và Gangwon, đội tuyển Việt Nam bước vào màn tổng duyệt cuối cùng trước thềm AFF Cup 2026. Đó là cuộc so tài với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên, lúc 19 giờ ngày 18.7.

Trả lời báo chí trước trận giao hữu, HLV Kim Sang-sik thận trọng khi nói về tham vọng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

"Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi mới nghĩ đến đối thủ tiếp theo. Đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, nỗ lực từng trận một", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik tự tin vào quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 khi thắng bảy trong tám trận đã đấu toàn giải, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Myanmar nhờ cú đúp của Nguyễn Xuân Son. Tại AFF Cup 2026, thử thách sẽ lớn hơn, với những đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste ở vòng bảng. Indonesia là đối thủ đáng gờm nhất, khi mang tới nhiều hảo thủ gốc gác châu Âu (hiện đã về đá ở giải quốc nội Indonesia). Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tự tin vào chất lượng đội ngũ đang có, đặc biệt là hàng công.

"Chúng tôi đã có Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, mới nhất là Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ mới nhập tịch và những cái tên chất lượng khác. Đó là hàng công mạnh của đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Song, theo HLV người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cần xây dựng các "tổ hợp", đó là những nhóm cầu thủ từ 3 đến 4 người phối hợp ăn ý trên sân, để tạo nên mảng miếng tấn công lẫn phòng ngự. Cụm từ "tổ hợp" được ông Kim sử dụng nhiều lần, với hàm ý cần xây đắp sự nhuần nhuyễn, gắn kết xuyên suốt, thay vì trông đợi ở những ngôi sao đơn lẻ.

Ông Kim cùng Quang Hải dự họp báo ẢNH: MINH TÚ

Ông Kim nói thêm: "Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách kết hợp giữa các cầu thủ tấn công tốt nhất qua từng trận. Trận đấu với Myanmar là dịp để kiểm chứng sau thời gian tập huấn. Tôi cũng mong sẽ không có cầu thủ nào chấn thương trong trận này".

Mong được thấy đội tuyển Việt Nam ở World Cup

Trong thời gian tập huấn Hàn Quốc, ông Kim cùng các cầu thủ đã xem một số trận ở World Cup. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho rằng xem World Cup cũng là cách để đội tuyển Việt Nam học hỏi lối chơi của các đội quốc tế.

Còn với HLV Kim Sang-sik, ông mơ ước một ngày bóng đá Việt Nam đặt chân đến vòng chung kết thế giới.

"Tôi và các cầu thủ cũng đã cùng xem một số trận. Đó là những cuộc so tài hấp dẫn, khiến tôi mong muốn một ngày nào đó, các cầu thủ Việt Nam sẽ được góp mặt tại sân chơi này. Đó là mơ ước của tôi", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Đông đảo phóng viên tác nghiệp trước trận ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia Hàn Quốc đánh giá cao trận giao hữu với Myanmar ngày 18.7. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ và tâm lý tốt, nên cần truyền tải trọn vẹn khí thế ấy đến người hâm mộ. "Ở trận đấu với Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để bước vào giải đấu với điểm rơi phong độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhiều bàn để tạo niềm vui cho khán giả", HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Myanmar là đối thủ quen thuộc với Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Ở AFF Cup 2024, Việt Nam từng thắng Myanmar năm bàn không gỡ trên sân Việt Trì (Phú Thọ) để vào bán kết với ngôi đầu. Tại AFF Cup 2022, Việt Nam cũng hạ đối thủ với cách biệt ba bàn tại Mỹ Đình.

Lần gần nhất Myanmar không thua Việt Nam, là trận hòa 1-1 tại AFF Cup 2012, trên sân Rajamangala (Thái Lan).

Song, HLV Kim thận trọng khi Myanmar được dẫn dắt bởi tân "thuyền trưởng" Jorn Andersen. Ông Andersen từng huấn luyện Incheon United đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motors của chính thầy Kim tại K-League 1.

"Tôi biết năng lực của ông ấy đã được chứng minh tại K-League. Đó là động lực để các cầu thủ Myanmar cố gắng thi đấu tròn vai", HLV Kim Sang-sik đánh giá.