HLV Kim Sang-sik gọi gương mặt 'lạ' lên đội tuyển Việt Nam: Vá lại hàng thủ khi chia tay Duy Mạnh

Đội tuyển Việt Nam gấp rút bổ sung lực lượng

Chiều 16.7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào sáng mai (17.7), chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar.

Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.

Trước buổi tập, đội tuyển có thêm sự biến động về lực lượng khi tiền vệ Khuất Văn Khang chia tay đội do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt.

Văn Khang rời tuyển do không kịp bình phục chấn thương ẢNH: VFF

Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn, ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế thống nhất tạo điều kiện để Văn Khang trở về CLB tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất. Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rời đội tuyển vì lý do tương tự.

Để đảm bảo lực lượng, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM. Đây không phải lần đầu tiên Gia Bảo góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong đợt hội quân tháng 1.2025 chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc đã có thời gian làm việc cùng ban huấn luyện sẽ giúp hậu vệ của CLB Công an TP.HCM nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với toàn đội.

HLV Kim Sang-sik đã có phương án dự phòng cho hàng thủ ẢNH: VFF

Ở buổi tập chiều nay, ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn nhằm hoàn thiện những phương án cuối cùng cho trận giao hữu với Myanmar.

Theo kế hoạch, sáng 17.7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân thi đấu trước cuộc đối đầu với Myanmar.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á bằng chuyến làm khách gặp Timor Leste trên sân trung lập tại Thái Lan vào ngày 24.7.