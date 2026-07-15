Hoàng Đức ‘bật mí’ phát kiến của thầy Kim Sang-sik: Xếp Tài Lộc đá vị trí 'lạ'

Tân binh Tài Lộc hòa nhập tốt

Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn Hàn Quốc bằng 3 chiến thắng, lần lượt trước Siheung (K-League 3), Yongin (K-League 2) và Gangwon (K-League 1). Bên cạnh nối dài chuỗi 2 năm bất bại cùng 6 trận toàn thắng khi tập huấn tại xứ kim chi, đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn đón tin vui khi các tân binh hòa nhập tốt, trong đó có Nguyễn Tài Lộc.

Sinh năm 1994, có thâm niên 6 năm thi đấu tại V-League, Tài Lộc (tên Brazil là Geovane Magno) nhận quốc tịch Việt Nam hồi tháng 4, sau khi tích lũy đủ thời gian sinh sống, chơi bóng tại Việt Nam. Tiền vệ sáng tạo gốc Brazil từng đá cho Sài Gòn, Hà Nội, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), hiện tại là Ninh Bình.

Nguyễn Tài Lộc hòa nhập tốt với đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tài Lộc là nhân tố nhập ngoại thứ ba khoác áo đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Dù đã 32 tuổi, nhưng với kỹ thuật thượng thừa cùng khả năng sút phạt, sút xa tốt, Tài Lộc vẫn là lựa chọn lý tưởng để bổ sung hỏa lực cho hàng công.

Tuy nhiên, có thể Tài Lộc sẽ đá tiền vệ trụ, thay vì vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công sở trường như ở CLB. Trước thềm buổi tập chiều 15.7, Nguyễn Hoàng Đức đã tiết lộ ông Kim muốn đưa học trò đến vị trí mới mẻ. "Tài Lộc đá tiền vệ 2 trận đầu, sau đó trận cuối được thử nghiệm một số vị trí khác. Anh Lộc sút xa tốt, đá phạt ổn định, có thể hỗ trợ nhiều cho đội tuyển Việt Nam", Hoàng Đức đánh giá.

Tại Hàn Quốc, Tài Lộc ghi dấu ấn khi chuyền bóng như đặt từ biên, giúp Xuân Son xé lưới Gangwon, đội bóng thực lực đang đá tại K-League 1. Anh đá cả 3 trận, ghi điểm nhờ sự năng nổ và toàn diện.

Mũi tên trúng hai đích

Nếu "đóng đinh" học trò vào vị trí tiền vệ, ông Kim sẽ giải quyết được hai vấn đề. Trước tiên, hàng công đội tuyển Việt Nam đã có 2 cựu binh dạn dày gồm Xuân Son và Hoàng Hên, nên ông Kim cần những nhân tố nhanh, khỏe và bền bỉ hơn để bù đắp cho nhau, như Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Trần Việt Cường.

Đội tuyển Việt Nam dốc sức chuẩn bị ẢNH: MINH TÚ

Ngoài ra, kéo Tài Lộc lùi về giữa sẽ giúp hàng tiền vệ tăng sức sáng tạo, vốn trước đây phụ thuộc vào Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Cách ông Kim sử dụng cặp Quang Hải - Hoàng Đức ở những trận gần đây cho thấy, đội đang tìm sự đột biến và mới mẻ trong cách triển khai nhằm đa dạng lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn đá áp đặt tại AFF Cup 2026, khi trong tay ông Kim đang là những mũi công giàu kỹ thuật và ý tưởng.

Sau hai tuần tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn phục hồi và chắp nối những mảng miếng tấn công mới. HLV Kim Sang-sik đã chia tay chân chạy cánh Lê Ngọc Bảo và trung vệ Đỗ Duy Mạnh do chấn thương. Các nhân tố trẻ như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh đều được giữ lại để tích lũy kinh nghiệm và tăng tính cạnh tranh.