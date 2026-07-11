Đội tuyển Việt Nam dốc sức đấu Gangwon, Văn Lâm nói cực hay về Lê Giang Patrik

Đội tuyển Việt Nam rèn quân miệt mài

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Incheon (Hàn Quốc), chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon vào ngày 13.7.

Khác với những ngày trước, thời tiết tại Incheon trong buổi tập hôm nay khá nắng nóng. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của toàn đội. Các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung cao độ và hoàn thành tốt các yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện cường độ cao ẢNH: VFF

Giáo án của HLV Kim Sang-sik tiếp tục tập trung vào các nội dung phối hợp trong phòng ngự, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án nhân sự nhằm tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất trước khi chốt lực lượng cho AFF Cup 2026.

Trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết đội tuyển đang có quá trình chuẩn bị rất tích cực sau gần ba tuần hội quân. "Tôi nghĩ đội tuyển đã cót đợt tập huấn rất chất lượng, cùng với những trận đấu tập bổ ích để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Chúng tôi vẫn còn vài ngày tập luyện và một trận đấu tập rất quan trọng phía trước. Toàn đội đang tập trung cao độ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu", Văn Lâm chia sẻ.

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon, thủ thành sinh năm 1993 cho rằng đây sẽ là bài kiểm tra có ý nghĩa quan trọng đối với ban huấn luyện và các cầu thủ.

Văn Lâm cạnh tranh suất bắt chính với Lê Giang Patrik ẢNH: VFF

Anh nhận định: "Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất cao khi đang thi đấu tại K-League 1. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và có những lựa chọn phù hợp trước khi bước vào AFF Cup".

'Lê Giang Patrik hòa nhập tốt'

Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam đang quy tụ nhiều gương mặt tài năng như Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên.

Chia sẻ về sự cạnh tranh, Văn Lâm khẳng định anh luôn giữ tinh thần tích cực và tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. "Mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển, tôi luôn cố gắng tập luyện thật tốt để thể hiện những gì mình có và cống hiến hết khả năng cho đội tuyển quốc gia", Văn Lâm nói.

Nhận xét về sự hòa nhập của Lê Giang Patrik, Văn Lâm cho biết người đồng đội mới đã thích nghi rất nhanh với môi trường đội tuyển: "Lê Giang Patrik đang rất nỗ lực và hòa nhập rất tốt với toàn đội. Bạn ấy cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi".

Lê Giang Patrik (phải) sắp có giải đấu quốc tế đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Văn Lâm cũng bày tỏ niềm vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có thể trở lại tập với bóng sau thời gian điều trị chấn thương. "Toàn đội đều rất vui khi biết Duy Mạnh đã có thể trở lại tập luyện. Chúng tôi hy vọng Mạnh sẽ sớm bình phục hoàn toàn để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong thời gian tới", Văn Lâm chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày mai (12.7), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tập với Gangwon.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18.7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026.