Nóng: Đội tuyển Việt Nam đại chiến Indonesia trên sân từng đọng lại nốt trầm của thầy Park và HLV Hữu Thắng

Cầu thủ Yongin FC (K-League 2, Hàn Quốc) níu áo Hai Long trong trận thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam chiều 8.7 ảnh: VFF

Indonesia chọn sân Pakansari đấu đội tuyển Việt Nam có thể vì...

Trận đội tuyển Việt Nam đại chiến Indonesia được đánh giá sẽ mang tính then chốt nhất cho cuộc đua xếp nhất bảng A, nhưng sẽ không diễn ra ở "chảo lửa" Gelora Bung Karno, thay vào đó sẽ là sân Pakansari (Bogor).

Điều này có thể là một lợi thế cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi chúng ta sẽ không phải chịu áp lực rất lớn từ sân Gelora Bung Karno có sức chứa 78.000 chỗ ngồi.

Nhưng đó cũng có thể là tính toán có chủ ý của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhằm chặn đứng chuỗi bất bại đáng gờm của đội tuyển Việt Nam, từ đó có thể lần đầu tiên vô địch AFF Cup 2026.

Đáng chú ý bởi sân Pakansari (Bogor), sức chứa 30.000 khán giả) từng có những kỷ niệm đặc biệt với bóng đá Việt Nam, lưu dấu nỗi buồn của HLV Park Hang-seo tại ASIAD 2018 và HLV Nguyễn Hữu Thắng ở AFF Cup 2016.

Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho AFF Cup 2026 với nhiều nhân tố mới ảnh: VFF

Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã làm khách tại Pakansari ở trận bán kết lượt đi, kết quả Văn Quyết ghi bàn từ chấm 11 m nhưng chung cuộc thua 1-2, với bàn ấn định của Boaz cũng thực hiện từ chấm phạt đền.

Trở về sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có một trận cầu đầy cảm xúc, dù Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ nhưng Vũ Minh Tuấn ghi bàn cực hay ở phút 90+3 nâng tỷ số lên 2-1 trước Indonesia (tổng tỷ số sau 2 trận tạm thời là 3-3).

Nhưng với chỉ còn 10 người, chúng ta sau đó nhìn Manahati ghi bàn từ quả phạt đền phút 90+7 đánh bại thủ môn… Quế Ngọc Hải, chấp nhận hòa 2-2 và nhìn đối thủ vào chung kết.

Một kỷ niệm khác trên sân Pakansari cũng không vui vẻ gì cho bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển Olympic Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018, sau đó thua tiếp UAE 3-4 ở loạt luân lưu 11 m trong trận tranh HCĐ (sau khi đã hòa nhau 1-1 ở giờ thi đấu chính thức).

Việc Indonesia bỏ qua "chảo lửa" Gelora Bung Karno để đưa trận đấu về Pakansari ở Bogor rõ ràng không hề ngẫu nhiên, mà có tính toán và kỳ vọng rõ ràng trên sân bóng đã từng 3 lần in dấu thất bại của bóng đá Việt Nam.

Điều này càng cho thấy sự tôn trọng và dè chừng của bóng đá xứ vạn đảo, sau khi đội tuyển Việt Nam đang lột xác mạnh mẽ trong khi đội chủ nhà sẽ vắng rất nhiều ngoại binh nhập tịch do AFF Cup 2026 không thuộc FIFA Days.

Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gánh trọng trách thực hiện nhiệm vụ lịch sử: Lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Kết quả bốc thăm đã đặt chúng ta vào bảng A, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor Leste tại sân Chonburi thuộc… Thái Lan thay cho sân vận động trong nước không đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên tự tin sẽ xóa dớp thua tại Pakansari ảnh: Minh Tú

Tiếp đó, đội sẽ nghỉ một lượt đấu và tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình, đánh dấu lần đầu tiên sau một thời gian dài sân vận động quốc gia đăng cai trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Nhưng như đã nói ở trên, mấu chốt sẽ là chuyến làm khách tại Indonesia ở lượt thi đấu thứ 4, được đánh giá mang tính then chốt nhất cho cuộc đua tranh ngôi đầu của bảng A giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Mỹ Đình gặp Campuchia để khép lại vòng bảng. Một lợi thế giúp chúng ta có sự chuẩn bị chủ động hơn cho vòng bán kết sẽ diễn ra ngay sau đó chỉ vài ngày.