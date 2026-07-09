Cháy vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Myanmar, Son - Tài - Lộc xuất trận tại Thái Nguyên?

Vé hạng cao nhất "cháy hàng"

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 9.7 cho biết, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng của trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar đã được bán hết thông qua kênh phát hành trực tuyến. Đồng thời, theo cập nhật mới nhất, hạng vé 200.000 đồng hiện cũng chỉ còn số lượng rất hạn chế. Điều này đồng nghĩa phần lớn khán giả đã nhanh chóng sở hữu vé chỉ sau hơn một ngày hệ thống mở bán.

Trước đó, VFF phát hành vé độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 10 giờ ngày 8.7 đến hết 11.7 hoặc đến khi hết vé. Ban tổ chức đưa ra ba mệnh giá gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.

Vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Myanmar đang nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV ẢNH: VFF

Người mua phải xác thực bằng căn cước công dân hoặc hộ chiếu, vé sẽ được chuyển phát đến địa chỉ đăng ký thông qua Vietnam Post hoặc nhận trực tiếp tại Thái Nguyên theo quy định của ban tổ chức.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18.7 trên SVĐ Thái Nguyên, có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi.

Sức hút lớn của tuyển Việt Nam và bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

Việc vé được tiêu thụ với tốc độ rất nhanh phản ánh sức hút ngày càng lớn của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đây là trận giao hữu quốc tế duy nhất của "Những chiến binh sao vàng" trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, người hâm mộ cũng rất háo hức chờ màn trình diễn của bộ ba đang tạo nhiều kỳ vọng trên hàng công gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Tài Lộc. Cả ba đều để lại dấu ấn trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đặc biệt ở chiến thắng 6-0 trước Siheung FC và tiếp tục góp công giúp đội tuyển đánh bại Yongin FC với tỷ số 2-1.

CĐV Việt Nam đang háo hức trước sự kết hợp của bộ 3 Xuân Son (áo đỏ, bìa trái), Hoàng Hên (áo đỏ, giữa) và Tài Lộc ẢNH: VFF

Xuân Son đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương khi liên tục ghi dấu ấn bằng các bàn thắng và kiến tạo. Trong khi đó, Hoàng Hên ghi cú đúp ở trận đấu tập đầu tiên, còn Tài Lộc cũng thể hiện sự tiến bộ trong quá trình cạnh tranh vị trí dưới sự theo dõi của ban huấn luyện.

Sau khi hoàn tất chuyến tập huấn tại Incheon, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước ngày 14.7 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Myanmar. Trận đấu không chỉ là màn tổng duyệt về chiến thuật và nhân sự, mà còn là dịp để người hâm mộ được trực tiếp chứng kiến diện mạo mới của đội tuyển trước chiến dịch chinh phục AFF Cup 2026.