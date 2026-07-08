Nóng: Đội tuyển Việt Nam đấu Timor Leste trận ra quân AFF Cup 2026 tại sân Chonburi Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) xác nhận chọn sân Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho các trận đấu của đội tuyển Timor Leste tại AFF Cup 2026. Theo lịch thi đấu, Timor Leste là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân trên sân Chonburi vào ngày 24.7.

Đội tuyển Timor Leste chọn SVĐ Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà

Do sân vận động quốc gia của Timor Leste chưa đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải, đội tuyển nước này những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại AFF Cup 2026, FFTL tiếp tục chọn Thái Lan làm địa điểm tổ chức.

Đội tuyển Việt Nam tăng tốc chuẩn bị tại Hàn Quốc

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước AFF Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik và các tuyển thủ đang có đợt tập huấn tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

Sau trận đấu tập đầu tiên với Siheung FC, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây là bài kiểm tra để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật và từng bước hoàn thiện đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 1 trận đấu tập với Gangwon FC, đội bóng thuộc K-League 1, vào ngày 13.7 trước khi trở về nước.

Hoàn tất bước chạy đà trước trận gặp Timor Leste

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục chuẩn bị bằng trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18.7.

Đây là màn rà soát cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Đến ngày 24.7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức ra quân gặp Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan).

Trước đó, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên ẢNH: VFF