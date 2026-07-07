Bóng đá trẻ có thêm giải đấu mới bổ ích Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026

Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 sẽ là sân chơi Hè bổ ích cho các em ảnh: Dư Hải

Sân chơi bóng đá trẻ chuyên nghiệp

Nhằm tạo ra một mùa hè bùng nổ và ý nghĩa cho các tài năng nhí, Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) là đồng Ban tổ chức cùng CLB Công an TP.HCM chuẩn bị ra mắt "Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng". Đây sẽ là sự kiện bóng đá quy mô lớn bậc nhất Việt Nam dành riêng cho các lứa tuổi U.9, U.11 và U.13.

Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 30.7 đến 1.8 tại phố biển Nha Trang, với nhà thi đấu và sân bóng tiêu chuẩn của đơn vị phối hợp tổ chức Trường ĐH Nha Trang từng triển khai nhiều giải đấu lớn cấp quốc gia như KPL, giải bóng đá TNSV Việt Nam của Báo Thanh Niên…

Được sự ủng hộ và đồng hành của Cục TDTT Việt Nam, VFF, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, VietFootball, Học viện Bóng đá Phù Đổng… Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn được định vị là một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch và hấp dẫn nhất từ trước đến nay dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ 30.7 đến 1.8 ảnh: Dư Hải

Giải đấu hứa hẹn sẽ quy tụ hàng chục CLB bóng đá, với gần 1.000 VĐV nhí các lứa tuổi U.9, U.11, U.13 và đông đảo phụ huynh, HLV... từ khắp mọi miền Việt Nam tề tựu về tranh tài tại phố biển Nha Trang hiền hòa, hiếu khách.

Toàn bộ hơn 100 trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage của VSSG, CLB Công an TP.HCM; những trận cầu đinh được phát trực tiếp bởi đơn vị bảo trợ truyền thông FPT Play - thương hiệu truyền hình hàng đầu Việt Nam cùng hệ thống nền tảng số như fanpage, kênh youtube.

Hai đơn vị đồng tổ chức VSSG và CLB Công an TP.HCM đặt mục tiêu biến Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi ươm mầm tài năng, giúp các em nhỏ có cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn và mở ra cơ hội hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng được hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn khi có sự góp mặt và theo dõi sát sao của các tuyển trạch viên, chuyên gia đến từ CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, trong đó có CLB CA TP.HCM.

Các đội tham dự được miễn hoàn toàn lệ phí tham dự giải; Được cấp bóng tập luyện, thi đấu, nước uống; Được BTC hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển đối với các đội bóng ở xa (tùy thuộc vào vị trí địa lý, quãng đường di chuyển); Chủ động chuẩn bị trang phục thi đấu, di chuyển, ăn ở.