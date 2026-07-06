Mưa bàn thắng mở màn VCK giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV2026

Các cầu thủ nhí đã đem đến 52 bàn thắng ở loạt trận đầu tiên ảnh: Dư Hải

Giải đấu quy tụ 32 đội bóng

Đây là lần đầu tiên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, tổ chức một giải bóng đá dành cho thiếu niên, nhi đồng trên quy mô toàn thành, phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF).

Được tổ chức trong mùa hè đầu tiên của TP.HCM mới sau sáp nhập, giải đấu quy tụ gần 80 đội bóng U.11 và U.13 đến từ các phường, xã và Đặc khu Côn Đảo. Ngay từ vòng loại, giải đấu đã tạo nên một ngày hội thể thao rộng khắp, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khuyến khích trẻ em rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá.

VCK năm nay quy tụ 32 đội bóng xuất sắc, gồm: 16 đội bóng lứa tuổi U.11; 15 đội bóng lứa tuổi U.13 vượt qua vòng loại và đội U.13 Đặc khu Côn Đảo nhận suất đặc cách. Trong một tuần thi đấu, các đội sẽ tranh tài để tìm ra những nhà vô địch ở hai lứa tuổi U.11 và U.13.

HTV hướng đến sân chơi lành mạnh cho các em ảnh: Dư Hải

Ngay ngày khai mạc giải đấu đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng trên các sân cỏ của Trung tâm Bóng đá Thành Long, với tổng cộng 52 bàn thắng trong 8 trận (trung bình 6,5 bàn/trận).

VCK giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV "Ước mơ sân cỏ" không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những đội bóng mạnh nhất mà còn mong muốn xây dựng một sân chơi lành mạnh để các em được vận động, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng, giao lưu, kết bạn và trưởng thành qua thể thao.

Thông qua từng trận đấu, các em được học cách tôn trọng đối thủ, sẻ chia trong chiến thắng, mạnh mẽ vượt qua thất bại và nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng tròn. Không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, VCK còn là nơi hội tụ những gương mặt tiêu biểu của bóng đá học đường TP.HCM.

Các cầu thủ nhí thi đấu quyết liệt ở VCK lần đầu được HTV tổ chức ảnh: Dư Hải

Ngày mở màn sôi nổi hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần fair-play. HTV định hướng xây dựng giải trở thành một sân chơi thường niên, quy mô, chuyên nghiệp và giàu giá trị nhân văn; góp phần phát triển phong trào bóng đá học đường và chắp cánh cho những tài năng trẻ của thành phố.

Giải dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 12.7 tại Trung tâm Thể thao Thành Long, với cơ cấu giải thưởng quy mô dành cho cả hai lứa tuổi U.11 và U.13. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, HCV cùng tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. BTC sẽ trao Giải phong cách trị giá 5 triệu đồng cùng các giải cá nhân gồm: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc và Tổ trọng tài xuất sắc.

Lễ khai mạc, bế mạc, các trận đấu trong vòng chung kết được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của HTV.

Các câu chuyện phía sau sân cỏ và những hình ảnh đẹp của các cầu thủ nhí liên tục được cập nhật trong các Bản tin 365 thể thao hàng ngày và Chuyên đề Ước mơ sân cỏ hàng tuần phát sóng trên kênh HTV9, HTV thể thao, HTV3, HTV4…, kênh phát thanh VOH, ứng dụng HTVm, HTVC và các hạ tầng mạng xã hội của HTV.