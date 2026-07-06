Đội tuyển Việt Nam tập cực nặng, thầy Kim rất nghiêm khắc: Đấu tiếp CLB Hàn Quốc ngày nào?

Đội tuyển Việt Nam duy trì tập nặng

Chiều 6.7, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại Incheon (Hàn Quốc), tiếp tục chương trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Sau chiến thắng 6-0 trước Siheung ở trận đấu tập đầu tiên, ban huấn luyện đã điều chỉnh giáo án theo hướng hồi phục và duy trì nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đội tuyển bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin (K-League 2) vào ngày 8.7.

Trong buổi tập, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp nhằm duy trì cảm giác bóng và khả năng phối hợp nhóm.

HLV Kim Sang-sik đòi hỏi học trò giữ tập trung ẢNH: VFF

Dù giáo án mang tính hồi phục, cường độ vận động vẫn được duy trì xuyên suốt. Đặc biệt, ở nội dung thi đấu 6×6, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ đẩy cao nhịp độ và cường độ vận động, qua đó tiếp tục nâng cao trạng thái thể lực và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đã có những chia sẻ sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu tập gặp Siheung.

"Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù chỉ là đá tập. Điều đó giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục cố gắng trong những buổi tập cũng như các trận đấu sắp tới", chân sút của Becamex TP.HCM tiết lộ.

Xuân Son được đồng đội ngợi khen

Phía trước đội tuyển còn hai trận đấu tập với các đối thủ có trình độ chuyên môn cao hơn là Yongin (K-League 2) và Gangwon (K-League 1).

Việt Cường khẳng định nếu tiếp tục được trao cơ hội ra sân, anh sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình. "Hai trận đấu tới sẽ khó khăn hơn. Nếu được ban huấn luyện trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ", gương mặt mới mẻ của đội tuyển Việt Nam tiết lộ.

Tập trung hướng tới AFF Cup 2026 ẢNH: VFF

Đánh giá về sự cạnh tranh trên hàng công đội tuyển, Việt Cường cho rằng đây là động lực tích cực để mỗi cầu thủ không ngừng hoàn thiện bản thân: "Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi xem sự cạnh tranh là động lực để bản thân nỗ lực hơn trong tập luyện và cố gắng cạnh tranh bằng chính năng lực của mình".

Tiền đạo của đội tuyển cũng tiết lộ HLV Kim Sang-sik thường xuyên có những buổi trao đổi riêng với các cầu thủ để truyền thêm động lực cũng như chia sẻ về triết lý bóng đá, giúp mỗi người hiểu rõ hơn yêu cầu chuyên môn và vai trò của mình trong lối chơi chung.

Khi được hỏi muốn thi đấu cùng đồng đội nào nhất trên hàng công, Việt Cường không ngần ngại lựa chọn Nguyễn Xuân Son: "Nếu được lựa chọn, tôi rất muốn thi đấu cùng anh Xuân Son vì tôi thích phong cách chơi bóng của anh ấy".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8.7.

Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi trở về nước thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước đội tuyển Myanmar, diễn ra ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên.