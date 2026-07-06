Chính thức xác định 3 bảng đấu giải U.21 quốc gia, đã có kênh phát trực tiếp

Tại lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra ngày 6.7, đại diện VFF và FPT Play đều khẳng định sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hình ảnh cũng như sức lan tỏa của giải đấu trẻ hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, nhấn mạnh giải U.21 quốc gia là mắt xích quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ, góp phần phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho các CLB, đội U.23 và đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

"VFF đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play trong vai trò Nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất, phát sóng giải đấu. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam", ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: MINH TÚ

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play phát biểu ẢNH: MINH TÚ

FPT Play sẽ hợp tác cùng VFF ở giải đấu sắp tới ẢNH: MINH TÚ

Ở phía nhà tài trợ, bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường khu vực là kết quả của quá trình đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ trong nhiều năm qua.

Theo bà Nam Phương, FPT Play mong muốn đồng hành cùng các "hạt giống đỏ" của bóng đá Việt Nam, ghi lại trọn vẹn hành trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ và góp phần tạo nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Không chỉ tài trợ giải đấu, FPT Play còn đảm nhiệm công tác sản xuất và phát sóng toàn bộ VCK. Đơn vị sẽ áp dụng tiêu chuẩn hình ảnh Full HD với tối đa 6 camera cho cả 25 trận đấu, đồng thời thực hiện các chương trình đồng hành nhằm mang đến góc nhìn toàn diện về hành trình chinh phục chức vô địch của các đội bóng.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp trên hệ sinh thái của FPT Play gồm website, ứng dụng trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box và các nền tảng mạng xã hội chính thức.

Giải U.21 quốc gia hứa hẹn hấp dẫn

Sau khi vòng loại khép lại hôm 5.7, 12 đội bóng đã giành vé tham dự VCK gồm: U.21 Thể Công Viettel, U.21 Hà Nội, U.21 PVF, U.21 Công an Hà Nội, U.21 Sông Lam Nghệ An, U.21 LPBank HAGL, U.21 SHB Đà Nẵng, U.21 TP.HCM, U.21 Đồng Nai, U.21 Tây Ninh, U.21 An Giang và chủ nhà U.21 PVF-CAND.

Các bảng đấu chính thức của giải cũng đã được xác định sau phần bốc thăm ẢNH: MINH TÚ

3 bảng đấu hấp dẫn, sẽ được trực tiếp trên FPT Play ẢNH: FPT PLAY

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội đứng đầu mỗi bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 25.7.

Tổng giá trị giải thưởng của VCK giải bóng đá U.21 quốc gia – Cúp FPT Play 2026 lên tới 500 triệu đồng.