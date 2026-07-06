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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đánh bại đối thủ khó chịu ngay trên sân khách, CLB TP.HCM I xây chắc ngôi đầu

Văn Trình
Văn Trình
Chiến thắng 2-0 trước Than KSVN ngay trên sân khách ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026 giúp TP.HCM I tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng, trong khi Hà Nội I cũng có màn ngược dòng ấn tượng để bám sát nhóm dẫn đầu.

Được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Than KSVN, nhưng TP.HCM I đã cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 15.

Từ tình huống Diễm My để mất bóng ở khu vực giữa sân, Trần Thị Thùy Trang tung đường chọc khe sắc bén để Phan Thị Trang băng xuống đối mặt thủ môn, trước khi dứt điểm gọn gàng đưa TP.HCM I vượt lên dẫn trước.

Đánh bại đối thủ khó chịu ngay trên sân khách, CLB TP.HCM I xây chắc ngôi đầu- Ảnh 1.

CLB TP.HCM I tiếp tục chuỗi trận thăng hoa

ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, Than KSVN nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cùng phong độ ổn định của hàng thủ khiến đội bóng vùng mỏ không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Phút 58, TP.HCM I tung đòn kết liễu. Thu Xuân tung cú sút uy lực trong vòng cấm buộc thủ môn Ái Vy phải đẩy bóng ra, nhưng Phan Thị Trang có mặt đúng lúc để đá bồi, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Ba điểm giành được trước một đối thủ luôn rất khó chịu như Than KSVN giúp TP.HCM I tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Hà Nội I bám sát TP.HCM I

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội I cũng có niềm vui khi vượt qua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Với 3 điểm ở trận này, Hà Nội I tiếp tục xếp thứ 2, kém TP.HCM I 3 điểm.

Đúng như dự đoán, các cầu thủ trẻ của Phong Phú Hà Nam gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng thủ đô. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, đội khách còn tạo được một số pha phản công đáng chú ý, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đánh bại đối thủ khó chịu ngay trên sân khách, CLB TP.HCM I xây chắc ngôi đầu- Ảnh 2.
Đánh bại đối thủ khó chịu ngay trên sân khách, CLB TP.HCM I xây chắc ngôi đầu- Ảnh 3.

Các cô gái Hà Nội I (áo hồng) cũng có 3 điểm

ẢNH: VFF

Đánh bại đối thủ khó chịu ngay trên sân khách, CLB TP.HCM I xây chắc ngôi đầu- Ảnh 4.

Bảng xếp hạng sau vòng 4

ẢNH: VFF

Sau giờ nghỉ, Hà Nội I gia tăng sức ép và dần kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 70, từ quả tạt chuẩn xác của Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đặng Thị Duyên bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Chỉ 10 phút sau, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I.

Phong Phú Hà Nam chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85 nhờ pha không chiến thành công của Hồng Yêu. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đội khách không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận trắng tay.

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