HLV Kim Sang-sik 'soi' kỹ từng vị trí trước trận đầu tiên tại Hàn Quốc, sao 1,95 m hé lộ một điều…

HLV Kim Sang-sik đứng ngoài quan sát, rà soát từng vị trí

Chiều 4.7, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc), chuẩn bị cho trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC, đội đang thi đấu tại K-League 3, vào chiều 5.7.

Buổi tập có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm tra lực lượng và lựa chọn đội hình cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trước đó, ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn với toàn đội vào sáng cùng ngày, phổ biến kế hoạch tập luyện và các yêu cầu chuyên môn cho giai đoạn tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik đang rà soát lại lực lượng ẢNH: VFF

Sau phần khởi động, HLV Kim Sang-sik chia đội hình thành 2 nhóm để thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Khác với những buổi tập trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu đứng ngoài quan sát, theo dõi khả năng phối hợp, tổ chức lối chơi và màn thể hiện của từng cầu thủ, thay vì thường xuyên chỉ đạo trực tiếp.

Đây là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá phong độ và đưa ra lựa chọn nhân sự cho trận đấu tập đầu tiên. Trước buổi tập, trung vệ trẻ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt chia sẻ về lần đầu tiên tham gia chuyến tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam.

Quang kiệt (giữa khung hình) là người cao nhất đội tuyển Việt Nam hiện nay ẢNH: VFF

"Đây là lần đầu tiên em được tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam nên em rất vui và cũng khá bất ngờ. Đây là cơ hội rất lớn để em học hỏi, nhìn nhận lại bản thân và hướng tới tương lai", Quang Kiệt cho biết.

Ở tuổi 19, Đinh Quang Kiệt là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này. Sau mùa giải có nhiều tiến bộ trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ cao 1,96 m cho rằng việc được tập luyện cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm là cơ hội quý để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

"Qua từng buổi tập và thi đấu đối kháng, em luôn cố gắng quan sát, học hỏi từ các anh ở cùng vị trí để tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn", Quang Kiệt chia sẻ.

Trung vệ 19 tuổi cao 1,96 m chờ cơ hội ghi điểm

Nói về sự tiến bộ trong thời gian qua, Quang Kiệt cho rằng việc thường xuyên thi đấu tại V-League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai là yếu tố quan trọng giúp anh trưởng thành nhanh hơn.

"Em rất biết ơn ban huấn luyện CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tạo điều kiện để em được thi đấu nhiều tại V-League. Những trận đấu đó giúp em tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển", Quang Kiệt nói.

Quang Hải (số 19) trên sân tập hôm nay ẢNH: VFF

Các tuyển thủ trẻ sẽ có thêm cơ hội cọ xát ẢNH: VFF

Sở hữu chiều cao 1,96 m, cao nhất trong số các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại, Quang Kiệt cho biết luôn nỗ lực phát huy lợi thế trong những tình huống tranh chấp và bóng bổng.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội tuyển, trung vệ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai cho rằng đây là động lực để tất cả cầu thủ nỗ lực nhiều hơn.

"Ai cũng mong muốn được góp mặt trong danh sách thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập", Quang Kiệt nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, chiều 5.7, đội tuyển Việt Nam sẽ đá tập với Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Trận đấu là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và tạo điều kiện cho các cầu thủ thể hiện trước khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp Yongin FC, đội đang thi đấu tại K-League 2, và Gangwon FC của K-League 1.