Thắng trận sớm nhất vòng, Thái Nguyên T&T vượt mặt Hà Nội I: Vươn lên nhì bảng

Trận thắng dễ dàng của Thái Nguyên T&T&

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Thái Nguyên T&T nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ chè liên tục tổ chức các đợt tấn công, buộc hàng thủ Hà Nội II phải lùi sâu chống đỡ.

Dù tạo ra nhiều sức ép, Thái Nguyên T&T phải chờ đến phút 32 mới có thể khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) giành 3 điểm nhẹ nhàng trước Hà Nội II ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng những pha phối hợp cũng như khả năng dứt điểm của hai đội. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T vẫn duy trì thế trận áp đảo.

Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 85. Từ quả tạt chính xác của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Ba điểm giành được giúp Thái Nguyên T&T có 7 điểm sau 4 vòng đấu, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này vượt qua Hà Nội I (6 điểm) và chỉ còn kém đội đầu bảng TP.HCM I, đội đang sở hữu 9 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng vẫn có thể thay đổi khi các trận còn lại của vòng 4 chưa diễn ra.

Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6 với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận và vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay.