Đội tuyển Việt Nam thắng đậm 6-0 tại Hàn Quốc: Hoàng Hên lập cú đúp, Đình Bắc tỏa sáng

Hai Long gây ấn tượng

Đúng với mục tiêu rà soát lực lượng, HLV Kim Sang-sik sử dụng 2 đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được thể hiện. Đáng chú ý, bộ 3 cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được bố trí thi đấu trong hiệp 2 cùng nhóm cầu thủ chủ lực.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc và kéo dài khoảng 15 phút đầu trận. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam.

Ngay phút thứ 2, Việt Cường mở tỷ số bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc cao khung thành. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều tình huống tấn công mạch lạc với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Phút 31, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật sau một đợt triển khai bóng bài bản. Chỉ 8 phút sau, chính tiền vệ này hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Việt Cường, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Đình Bắc duy trì phong độ cao từ CLB Công an Hà Nội lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam thắng tưng bừng ẢNH: VFF

Xuân Son - Hoàng Hên lại ăn ý

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ đội hình để tiếp tục đánh giá nhân sự. Những sự kết hợp mới nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Đỗ Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong vòng cấm. Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Xuân Son có pha bứt tốc rồi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn 5-0.

Trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển tiếp tục duy trì sức ép. Đình Bắc có một pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 61, trong khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Đến phút 83, Đình Bắc bứt tốc vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh kết quả tích cực, điều quan trọng hơn là BHL đã có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch, trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K-League 2) vào ngày 8.7. Đây sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp HLV Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn hướng tới AFF Cup 2026.