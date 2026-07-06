Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu Myanmar tại sân Thái Nguyên: Mua vé ở đâu, giá bao nhiêu?

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Myanmar trong trận giao hữu quốc tế lúc 19 giờ ngày 18.7.2026 trên sân vận động Thái Nguyên. BTC vừa công bố kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ.

Theo thông báo, vé có 3 mệnh giá gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Toàn bộ vé được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, tên cũ là OneU.

Vé mở bán trong 4 ngày, cần căn cước hoặc hộ chiếu

Thời gian mở bán trực tuyến bắt đầu từ 10 giờ ngày 8.7 đến 23 giờ 59 phút ngày 11.7, hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết vé. Người hâm mộ mua vé tại tính năng "Mua vé" trên ứng dụng Techcombank OneU và có thể thanh toán bằng các hình thức được tích hợp như thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint.

Lịch thi đấu giao hữu trận đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar ẢNH: VFF

Theo quy định, người mua cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Vé sau khi đặt thành công được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Vietnam Post đến địa chỉ đã đăng ký. Khi nhận vé, khách hàng phải xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Trường hợp nhận thay, người được ủy quyền cần có bản photo giấy tờ của cả 2 bên cùng giấy ủy quyền ghi rõ thông tin theo yêu cầu của BTC.

Vé bắt đầu được giao từ ngày 11.7

Thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 11.7. Với vé mua trước 23 giờ 59 phút ngày 9.7, Vietnam Post chuyển phát đến địa chỉ khách hàng đăng ký trên toàn quốc.

Vé mua từ 0 giờ ngày 10.7 đến 23 giờ 59 phút ngày 11.7 được chuyển đến địa chỉ đăng ký tại 18 tỉnh, thành miền Bắc theo danh sách của BTC, không bao gồm vùng sâu, vùng xa.

Các trường hợp khác nhận vé duy nhất tại Bưu cục Thịnh Đán, tổ 10, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 18.7.2026. Phí phục vụ là 25.000 đồng, trong khi phí chuyển phát nhanh đến địa chỉ đăng ký là 30.000 đồng.

Các lưu ý từ VFF dành cho khán giả đến sân theo dõi trận đấu ẢNH: VFF

BTC lưu ý kế hoạch và phương thức phát hành vé có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế nhằm phục vụ công tác an ninh, an toàn. Khán giả có trách nhiệm tự bảo quản vé, không mang vật sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay, chất cấm hoặc các vật dụng có thể gây thương tích vào khu vực diễn ra trận đấu.

BTC có quyền từ chối khán giả không tuân thủ quy định và không hoàn lại tiền vé, đồng thời kêu gọi người hâm mộ "cổ vũ văn minh - Không pháo sáng".