Đàn em Công Phượng giúp U.13 Trường Tươi Đồng Nai thắng giòn giã U.13 T&T Nghệ An

Một tình huống tấn công của U.13 Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Linh nhi

U.13 Trường Tươi Đồng Nai khởi đầu ấn tượng tại VCK U.13 quốc gia 2026

Một chiến thắng giòn giã không chỉ phản ánh sự vượt trội về tỷ số mà còn cho thấy sự khác biệt về lối chơi, bản lĩnh và tư duy chiến thuật của một tập thể trẻ được đào tạo bài bản bên phía U.13 Trường Tươi Đồng Nai.

Ngay từ những phút đầu, các đàn em Công Phượng ở U.13 Trường Tươi Đồng Nai nhập cuộc đầy tự tin, triển khai bóng mạch lạc, kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Những pha phối hợp ngắn, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng tinh thần thi đấu quyết liệt giúp các học trò HLV Nguyễn Tấn Vũ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0.

Sang hiệp 2, U.13 Trường Tươi Đồng Nai chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có thêm 1 bàn thắng được ghi do công Tấn Phát, người có cú đúp riêng cho mình, để ấn định chiến thắng 5-0, qua đó giúp U.13 Trường Tươi Đồng Nai giành ngôi đầu bảng A.

Một chiến thắng đậm ấn tượng, đặc biệt U.13 Trường Tươi Đồng Nai không phụ thuộc vào khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân mà thể hiện sự đồng đều, gắn kết và hiệu quả ở mọi tuyến tạo ra bản sắc riêng.

Những đàn em Công Phượng ở U.13 Trường Tươi Đồng Nai gây ấn tượng mạnh ở lần đầu dự VCK U.13 quốc gia ảnh: Linh Nhi

Lần đầu tiên góp mặt tại VCK U.13 toàn quốc 2026, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ bằng. Hai chiến thắng liên tiếp trước các đơn vị có truyền thống đào tạo trẻ là Becamex TP.HCM và T&T Nghệ An cho thấy đây không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của cả một quá trình đầu tư nghiêm túc và có định hướng.

Thành công được xây từ nền móng

Với những ai theo dõi hành trình phát triển của Trường Tươi Đồng Nai, thành tích này là hệ quả tất yếu của một chiến lược làm bóng đá căn cơ, với kiến trúc sư trưởng là Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Quốc Tuấn - cựu HLV trưởng HAGL từng đứng đầu học viện trẻ tại Hàm Rồng.

Những năm qua, Trường Tươi Đồng Nai không chỉ đầu tư cho đội 1 mà còn xây dựng hệ thống đào tạo trẻ theo mô hình học viện. CLB chú trọng tuyển chọn cầu thủ từ nhiều địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện, tạo môi trường phát triển dài hạn.

Quan trọng hơn, triết lý của Trường Tươi Đồng Nai không dừng lại ở việc giành chiến thắng ở các giải trẻ. Mục tiêu lớn hơn là hình thành một hệ sinh thái bóng đá khép kín, nơi các cầu thủ có thể phát triển từ lứa U.9, U.11, U.13...

U.13 Trường Tươi Đồng Nai tạm dẫn đầu bảng A sau 2 trận thắng ảnh: Linh Nhi

Đây cũng là hướng phát triển bền vững. Việc các cầu thủ U.13 thi đấu tự tin, có tư duy chiến thuật rõ ràng và không hề lép vế trước những lò đào tạo giàu truyền thống cho thấy chất lượng đào tạo của học viện đang đi đúng hướng.

Không chỉ là chiến thắng của một đội bóng

Hai chiến thắng liên tiếp mang ý nghĩa lớn hơn những con số trên bảng tỷ số. Đó là minh chứng rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể xuất hiện thêm những trung tâm đào tạo trẻ chất lượng nếu có tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư đúng đắn.

Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn chủ yếu đi tìm thành tích trước mắt, Trường Tươi Đồng Nai đang lựa chọn con đường khó hơn: xây dựng nền móng từ đào tạo trẻ. Những kết quả tại VCK U.13 toàn quốc 2026 chính là "trái ngọt" đầu tiên của chiến lược ấy.

U.13 Trường Tươi Đồng Nai đang cho ra quả ngọt từ đầu tư đúng đắn ảnh: Linh Nhi

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với những gì đã thể hiện, U.13 Trường Tươi Đồng Nai không còn là cái tên bỡ ngỡ lần đầu tham dự, mà đã trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của giải đấu.

Nếu tiếp tục duy trì định hướng đầu tư cho đào tạo trẻ, xây dựng bản sắc chuyên môn và tạo cơ hội phát triển xuyên suốt cho các lứa cầu thủ, Trường Tươi Đồng Nai có thể trở thành một trong những mô hình phát triển bóng đá bền vững tiêu biểu của Việt Nam trong tương lai.

Hai trận đấu, 2 chiến thắng và 1 thông điệp ấn tượng: bóng đá trẻ Trường Tươi Đồng Nai đang không chỉ hướng đến thành tích hôm nay, mà đang đặt nền móng cho thành công cho giấc mơ đào tạo ra những Công Phượng trong tương lai.