Đội tuyển Việt Nam tập cực sung ở Hàn Quốc, Hoàng Hên quyết vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đã đạt điểm rơi thể lực

Ngày 7.7, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc), hướng tới trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K-League 2) trong khuôn khổ chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Trước buổi tập, sáng cùng ngày, ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn cùng toàn đội để xem lại băng ghi hình trận đấu tập đầu tiên với Siheung. Thông qua các tình huống trên sân, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự phân tích những điểm làm được cũng như những nội dung cần điều chỉnh nhằm chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra tiếp theo.

Đội tuyển Việt Nam tập nặng trong những ngày qua ẢNH: VFF

Buổi tập kéo dài hơn một giờ đồng hồ với trọng tâm là các bài tập tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Cường độ tập luyện tiếp tục được duy trì ở mức cao, đồng thời các chỉ số chuyên môn thu thập từ hệ thống GPS cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về nền tảng thể lực và khả năng vận động của các tuyển thủ sau gần một tuần tập huấn tại Hàn Quốc.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã chia sẻ về quá trình hòa nhập cùng đội tuyển Việt Nam. Theo cầu thủ sinh năm 1994, sau thời gian tập trung và sinh hoạt cùng toàn đội, anh cảm thấy rất thoải mái và tự hào khi được góp mặt trong hành trình chuẩn bị AFF Cup 2026. "Tôi rất vui khi được có mặt ở đây cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là giải đấu rất quan trọng và toàn đội đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất", Hoàng Hên cho biết.

Mục tiêu vô địch

Khi được hỏi điều để lại nhiều ấn tượng nhất về đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên cho biết anh cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể.

"Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ giỏi. Dù mọi người đến từ các câu lạc bộ khác nhau nhưng khi lên đội tuyển thì luôn hỗ trợ nhau. Ban huấn luyện cũng giúp đỡ rất nhiều để tất cả cùng tiến bộ. Điều quan trọng nhất là toàn đội cùng hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và cố gắng giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch", Hoàng Hên nói.

Hoàng Hên hòa nhập tốt ẢNH: VFF

Có nhiều năm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên cho biết việc từng là đồng đội của nhiều tuyển thủ giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển: "Tôi đã thi đấu cùng nhiều đồng đội trước đây như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son hay các cầu thủ của Hà Nội. Điều đó giúp tôi dễ hòa nhập hơn và cảm thấy rất vui khi được sát cánh cùng mọi người".

Chia sẻ về mục tiêu cá nhân, Hoàng Hên khẳng định điều anh mong muốn nhất là được đóng góp vào thành công chung của đội tuyển. "Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu thật tốt để đóng góp cho đội tuyển. Tôi hy vọng sẽ cùng toàn đội giành chức vô địch AFF Cup 2026", Hoàng Hên nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin vào ngày 8.7.

HLV Kim Sang-sik muốn học trò tập trung và quyết tâm ngay từ giai đoạn chạy đà ẢNH: VFF

Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp HLV Kim Sang-sik tiếp tục đánh giá lực lượng và từng bước hoàn thiện các phương án chiến thuật, nhân sự.

Tại chuyến tập huấn Hàn Quốc cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã thắng trọn vẹn 3 trận giao hữu, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng trước Daegu và Jeonbuk, nhờ vậy có tâm lý thoải mái và chinh phục thành công AFF Cup 2024.







