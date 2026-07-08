Đội tuyển Việt Nam lại thắng đối thủ Hàn Quốc: Xuân Son và Hai Long đều ghi bàn đẹp mắt

Đội tuyển Việt Nam thắng nhờ chắt chiu cơ hội

Chiều 8.7, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc). Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là Yongin, đội thi đấu tại K-League 2. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi cho AFF Cup 2026.

Tương tự trận đấu trước, ông Kim sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Đội tuyển Việt Nam thử lửa với đối thủ K-League 2 ẢNH: VFF

Đối thủ Yongin sở hữu lực lượng tốt, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrao và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Trong thế trận đó, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển.

Những phút tiếp theo diễn ra với thế trận cởi mở. Phút 20, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin đã kịp thời cản phá.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Yongin tận dụng một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42.

Hai Long ghi bàn ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Son đang dần lấy lại cảm giác săn bàn tối ưu, yếu tố giúp anh đoạt ngôi vua phá lưới AFF Cup 2024 với 7 bàn sau 5 trận.

Xuân Son ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Màn tập dượt hữu ích giúp HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm các phương án chiến thuật.

Quan trọng hơn kết quả, trận đấu giúp ban huấn luyện có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành lối chơi trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, đồng thời tiếp tục kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các nhóm cầu thủ trong nhiều phương án chiến thuật khác nhau.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13.7.

Đây là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.