Du lịch cao cấp tăng trưởng, Việt Nam hút thêm nhiều dự án khách sạn hạng sang

Du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ không chỉ về lượng khách mà còn ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã đón hơn 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành. Cùng với đó, thị trường du lịch cao cấp toàn cầu cũng tiếp tục mở rộng.

Theo Market Research Future, phân khúc này được dự báo tăng trưởng gần 8% mỗi năm và đạt quy mô khoảng 3.520 tỉ USD vào năm 2035. Trong khi đó, Grand View Research dự báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 9,9%/năm đến năm 2033, cao hơn mức trung bình toàn cầu, với phần lớn động lực đến từ chính nguồn khách trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế đang gia tăng hiện diện tại Việt Nam. Mới đây, IHG Hotels & Resorts cho biết hiện vận hành 15 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle tại Việt Nam, trải rộng trên 5 thương hiệu gồm Six Senses, Regent, InterContinental, Vignette Collection và Hotel Indigo. Trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động thêm 4 khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang, tiếp tục mở rộng danh mục tại các điểm đến lớn.

Six Senses Ninh Vân Bay là khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng tại bán đảo Hòn Hèo, Nha Trang ẢNH: IHG

Ông Tom Rowntree, Phó chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu của IHG Hotels & Resorts đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất Đông Nam Á nhờ sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bờ biển, di sản văn hóa và ẩm thực. Đây là những yếu tố giúp Việt Nam có khả năng thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và khuyến khích du khách quay trở lại nhiều lần. Sau Regent Phú Quốc và InterContinental Halong Bay Resort đi vào hoạt động, IHG cho biết sẽ tiếp tục phát triển InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, InterContinental Sa Pa và khu nghỉ dưỡng Regent thứ hai tại Hồ Tràm trong những năm tới. Sự gia tăng nhanh của tầng lớp có tài sản lớn tại châu Á đang tạo động lực cho phân khúc du lịch hạng sang. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch cũng thay đổi khi du khách không chỉ tìm kiếm nơi lưu trú sang trọng mà còn ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, gắn với văn hóa bản địa và có giá trị khác biệt.

Một xu hướng nổi bật khác là các chuyến du lịch đa thế hệ. Nhiều gia đình với nhiều độ tuổi cùng tham gia một kỳ nghỉ khiến các khu nghỉ dưỡng phải phát triển thêm các sản phẩm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Ngoài yếu tố trải nghiệm, phát triển bền vững cũng ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng của phân khúc cao cấp. Ông dẫn chứng thương hiệu Six Senses của tập đoàn này đã tham gia chương trình sáng kiến toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm trong ngành du lịch và khách sạn do UNEP và UN Tourism khởi xướng.

Hiện phân khúc cao cấp và trải nghiệm xa xỉ chiếm khoảng 34% tổng số khách sạn đang vận hành của tập đoàn tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đồng thời chiếm gần một nửa danh mục các dự án đang phát triển. Điều này cho thấy các thương hiệu quốc tế đang đặt kỳ vọng lớn vào sự tăng trưởng của du lịch cao cấp trong khu vực, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm nhờ đà tăng trưởng khách quốc tế và nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.