Vì sao khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam?

Nga dẫn đầu khách quốc tế đến Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Nga không chỉ phục hồi mạnh sau giai đoạn gián đoạn vì đại dịch Covid-19 mà còn vượt quy mô của cả năm trước dịch. Đây cũng tiếp tục là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Vào mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4, mỗi tuần có khoảng 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến Việt Nam; ngay cả mùa thấp điểm vẫn duy trì khoảng 15-20 chuyến mỗi tuần, tạo nền tảng quan trọng cho dòng khách tăng trưởng ổn định.

Trao đổi Thanh Niên, ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, lượng khách Nga tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết, đây là giai đoạn nghỉ hè của người Nga, khi nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao. Cùng với đó, việc khôi phục và mở thêm các đường bay thẳng từ Moscow và nhiều thành phố lớn của Nga đến Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc đã giúp việc di chuyển thuận tiện hơn đáng kể. Ngoài lợi thế về kết nối hàng không, Việt Nam còn hấp dẫn nhờ chi phí du lịch hợp lý, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, nhiều bãi biển đẹp cùng nền ẩm thực phong phú, phù hợp với khẩu vị của du khách Nga. Những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh ngày càng lớn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Khách Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay thẳng từ Nga ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour cho rằng, giá trị của thị trường Nga không chỉ nằm ở quy mô khách mà còn ở chất lượng chi tiêu. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú dài, thường từ 7-14 đêm, ưu tiên các kỳ nghỉ thư giãn thay vì lịch trình dày đặc. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, spa, ẩm thực và các trải nghiệm văn hóa bản địa. Những điểm đến như Nha Trang - Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng - Hội An hay Phan Thiết - Mũi Né tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ khí hậu nắng ấm, hệ thống resort phát triển và chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Khách Nga cũng khá cởi mở với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt yêu thích hải sản, các món nướng, phở, gỏi cuốn, trái cây nhiệt đới và cà phê. Việc các đường bay thẳng và chuyến bay charter được khôi phục đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày được may đo riêng cho thị trường này.

Các đường bay thẳng là động lực quan trọng

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam cho biết, sự phục hồi và mở rộng nhanh chóng của các đường bay thẳng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy lượng khách Nga tăng mạnh. Kể từ khi các chuyến bay charter từ Moscow đến Cam Ranh được khôi phục vào tháng 3.2025, tiếp đó là các đường bay đến Phú Quốc, số chuyến bay charter và thương mại liên tục gia tăng, giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với du khách Nga. Thực tế, tại hệ thống The Anam cho thấy thị trường Nga đang tăng trưởng rất nhanh. Trong quý 1 năm nay, khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) chiếm khoảng 15% tổng số đêm phòng của tập đoàn. Riêng lượng khách Nga tăng khoảng 13 lần tại The Anam Cam Ranh và tăng gần 79% tại The Anam Mũi Né so với cùng kỳ năm trước. Khách Nga thường lưu trú từ 7-21 đêm, sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, spa và các dịch vụ nghỉ dưỡng, trở thành nhóm khách có giá trị cao đối với các khu nghỉ dưỡng ven biển.

Khách Nga nghỉ dưỡng tại bãi biển Nha Trang ẢNH: NGUYỄN CHUNG

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài của người Nga tiếp tục gia tăng, kết nối hàng không được mở rộng và hoạt động xúc tiến được đẩy mạnh, thị trường Nga được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Không chỉ mang lại lượng khách lớn, đây còn là nhóm khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, góp phần nâng cao doanh thu ngành du lịch và hỗ trợ Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.