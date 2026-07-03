Đón 12,2 triệu khách quốc tế, du lịch Việt Nam tăng tốc về đích

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch dự kiến phục vụ khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 48,8% kế hoạch năm. Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 81 triệu lượt, hoàn thành 54% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỉ đồng, tương đương 50,5% mục tiêu đề ra. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành du lịch thế giới vẫn chịu tác động từ những biến động kinh tế và địa chính trị. Với tiến độ hiện nay, ngành du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ổn định để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng doanh thu trong năm 2026.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả trên đến từ nhiều yếu tố thuận lợi. Trong nửa đầu năm, hàng loạt chính sách về thị thực tiếp tục phát huy hiệu quả, mạng lưới đường bay quốc tế được mở rộng, nhiều địa phương đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm. Cùng với đó, các doanh nghiệp du lịch liên tục làm mới sản phẩm, phát triển thêm nhiều loại hình trải nghiệm, nghỉ dưỡng, du lịch xanh và du lịch cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Bên cạnh sự phục hồi mạnh của thị trường quốc tế, nhu cầu du lịch trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. Mùa lễ hội đầu năm, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm du lịch hè đã góp phần kích thích lượng khách nội địa tăng trưởng tích cực, tạo nguồn thu ổn định cho các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ.

Đáng chú ý, kết quả sau 6 tháng đầu năm cho thấy tốc độ phục hồi của du lịch Việt Nam vẫn thuộc nhóm tích cực trong khu vực. Trước đó, ngay trong quý I/2026, Việt Nam đã được đánh giá là một trong những điểm sáng của du lịch châu Á nhờ duy trì mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số, trong khi nhiều thị trường trong khu vực phục hồi chậm hơn.

Để duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm, ngành du lịch sẽ tiếp tục tập trung đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Song song đó, các địa phương cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, quảng bá điểm đến. Nhiều chiến dịch truyền thông quốc tế, chương trình kích cầu du lịch và các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai nhằm thu hút thêm dòng khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm.

Du lịch mang về 569.000 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng hiện nay, cùng với hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ và sự đồng hành của doanh nghiệp, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 hoàn toàn khả thi. Kết quả này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước trong giai đoạn mới.