Khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất lịch sử

Lập đỉnh mới với 10,6 triệu khách quốc tế

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5.2026, Việt Nam ước đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay nếu so sánh cùng kỳ các năm.

Đáng chú ý, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa hè, trong khi du lịch nội địa bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt mức kỷ lục đối với riêng tháng 5, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Kết quả này đồng nghĩa ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới một năm tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu vẫn chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực và áp lực kinh tế, Việt Nam đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi như môi trường chính trị - xã hội ổn định, chi phí du lịch cạnh tranh, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chính sách thị thực ngày càng thông thoáng. Hệ sinh thái sản phẩm du lịch cũng ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên đến các phân khúc mới như du lịch sức khỏe, du lịch golf hay MICE.

Sự tăng trưởng của khách quốc tế cho thấy Việt Nam không chỉ phục hồi sau đại dịch mà đang từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực, mở rộng thị phần và củng cố hình ảnh là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường chủ lực, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Điểm sáng nổi bật là thị trường Nga khi vươn lên vị trí thứ ba trong nhóm thị trường nguồn lớn nhất. Chỉ sau 5 tháng, lượng khách Nga đã đạt khoảng 90% quy mô của cả năm 2019, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được nối lại và nhu cầu nghỉ dưỡng biển tăng cao.

Việt Nam vượt mốc 10 triệu khách quốc tế sớm nhất lịch sử ẢNH: NHẬT THỊNH

Nga, Ấn Độ và Đông Nam Á trở thành động lực mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Cơ hội bứt phá để nâng tầm du lịch

Ấn Độ tiếp tục là thị trường tăng trưởng nhanh với mức tăng hơn 50%, được kỳ vọng có thể đạt mốc 1 triệu lượt khách trong năm nay. Đây đang trở thành một trong những thị trường chiến lược của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á nổi lên như động lực tăng trưởng mới. Philippines ghi nhận mức tăng 71,9%, cao nhất khu vực, vượt cả Malaysia và Úc để lọt vào nhóm 10 thị trường lớn nhất. Các thị trường khác như Campuchia, Indonesia, Singapore và Malaysia cũng duy trì tốc độ tăng trưởng từ 20 - 40%.

Không chỉ tăng về lượng, cơ cấu thị trường khách quốc tế hiện nay cũng cho thấy xu hướng tích cực hơn khi nhiều thị trường xa như Hoa Kỳ, Úc hay các nước châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt.

Châu Âu hiện là khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 54,8%. Ngoài Nga, nhiều thị trường như Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan hay Thụy Sĩ đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Các chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi để du lịch Việt Nam chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Để làm được điều đó, ngành du lịch cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc thù và đẩy mạnh quảng bá ở những thị trường có khả năng chi tiêu cao.

Việc lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 5 tháng không chỉ là một con số kỷ lục mà còn phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện nay, mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 hoàn toàn khả thi, góp phần đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.