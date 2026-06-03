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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đâu là điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp hè?

Lê Nam
Lê Nam
03/06/2026 10:43 GMT+7

Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2026, còn Bangkok dẫn đầu bảng xếp hạng quốc tế. Xu hướng du lịch năm nay cho thấy du khách ưu tiên những điểm đến quen thuộc, thuận tiện và phù hợp với sở thích cá nhân hơn là chạy theo các lịch trình "check-in" truyền thống.

Theo dữ liệu mới công bố từ Booking.com, Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ hè từ ngày 1.6 đến 31.8.2026.

Xếp sau Đà Nẵng lần lượt là Nha Trang, TP.HCM, Đà Lạt và Hội An. Các điểm đến quen thuộc như Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ Long cũng góp mặt trong top 10.

Các điểm đến ven biển tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa hè năm nay nhờ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn và thuận tiện di chuyển. Xu hướng tìm kiếm cho thấy du khách đang ưu tiên những nơi dễ lên kế hoạch, giúp tối đa hóa thời gian nghỉ ngơi và hạn chế các phát sinh không mong muốn trong chuyến đi.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đứng đầu ở tất cả các nhóm du khách, từ gia đình, cặp đôi, hội nhóm cho đến khách du lịch một mình. Bên cạnh đó, Đà Lạt và TP.HCM cũng liên tục xuất hiện trong danh sách được yêu thích của nhiều nhóm khách khác nhau.

Đâu là điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp hè?- Ảnh 1.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2006 đang diễn ra tháng 6 và tháng 7 này

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ở chiều ngược lại, các điểm đến quốc tế tại châu Á áp đảo trong lựa chọn của du khách Việt. Bangkok là điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè 2026, theo sau là Tokyo, Seoul, Singapore và Kuala Lumpur.

Top 10 điểm đến quốc tế còn có sự góp mặt của Paris, Chiang Mai, Osaka, Ubud và Busan.

Trong đó, Busan là điểm đến có bước tiến ấn tượng nhất khi tăng từ vị trí thứ 39 lên thứ 10 chỉ sau một năm. Một số điểm đến khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng tìm kiếm gồm Shanghai, Siem Reap và Istanbul.

Booking.com nhận định, xu hướng du lịch năm 2026 đang phản ánh rõ "kỷ nguyên Khẳng định bản thân" (Era of You), khi du khách ngày càng ưu tiên những chuyến đi được thiết kế theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Thay vì chạy theo các lịch trình mang tính hình thức, nhiều người lựa chọn những điểm đến phù hợp để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng trải nghiệm theo cách riêng của mình. 

Dữ liệu được Booking.com tổng hợp từ các lượt tìm kiếm lưu trú trong giai đoạn 10.4 - 10.5.2026 cho các chuyến đi diễn ra từ ngày 1.6 đến 31.8.2026.

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