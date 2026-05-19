Du lịch Tin tức - Sự kiện

Một hòn đảo được khách Việt đổ xô tìm kiếm hè này

Lê Nam
19/05/2026 11:08 GMT+7

Dữ liệu mới từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy, nhiều du khách Việt đang chuyển hướng tìm kiếm sang các điểm đến ít đông đúc, giàu trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa trong mùa hè 2026. Trong đó, đảo Lý Sơn trở thành cái tên dẫn đầu nhóm điểm đến "mới nổi" được tìm kiếm nhiều nhất.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú tại Lý Sơn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Hòn đảo này được nhiều du khách lựa chọn nhờ cảnh quan biển đảo hoang sơ, nước biển trong xanh, rạn san hô đa sắc cùng nhịp sống yên bình. Xu hướng này cho thấy nhiều người đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt, bên cạnh các điểm biển quen thuộc như Phú Quốc hay Phú Quý.

Bên cạnh Lý Sơn, Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm ổn định. Với lợi thế sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, địa phương này tiếp tục hút khách nhờ kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Các điểm đến như Tam Cốc - Bích Động hay cố đô Hoa Lư vẫn là lựa chọn được nhiều du khách quan tâm.

Ở khu vực miền núi phía bắc, Mai Châu tiếp tục nổi lên như điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày dành cho du khách muốn tránh xa phố thị. Agoda cho biết, nhiều người đang ưu tiên các điểm đến có khí hậu dễ chịu, thiên nhiên yên bình và thuận tiện di chuyển thay cho các điểm du lịch quá tải vào mùa cao điểm.

Trong khi đó, Măng Đen cũng lần đầu góp mặt trong danh sách điểm đến mới nổi. Khu vực này được xem như lựa chọn thay thế cho Đà Lạt nhờ khí hậu mát mẻ, rừng thông và nhịp sống chậm rãi đặc trưng Tây nguyên.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng thu hút nhiều lượt tìm kiếm nhờ lợi thế gần TP.HCM cùng sự phát triển mạnh của du lịch tâm linh, sinh thái trong vài năm gần đây. Quần thể Núi Bà Đen tiếp tục là điểm hút khách nổi bật ở khu vực phía nam.

Ở thị trường quốc tế, đảo Cebu (Philippines) là điểm đến tăng trưởng mạnh nhất về lượng tìm kiếm của khách Việt. Hòn đảo nổi tiếng với các hoạt động lặn biển, tour khám phá đảo và nghỉ dưỡng nhiệt đới. Các điểm đến khác cũng nằm trong nhóm được quan tâm gồm Kaohsiung (Đài Loan), Barcelona (Tây Ban Nha), Fujikawaguchiko (Nhật Bản) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Một hòn đảo được khách Việt đổ xô tìm kiếm hè này - Ảnh 1.

Toàn cảnh đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

ẢNH: MAI THANH HẢI

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định du khách Việt hiện quan tâm nhiều hơn đến các hành trình mang tính cá nhân hóa, kết hợp thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm khám phá thay vì chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần.

Theo Agoda, dữ liệu được tổng hợp từ lượng tìm kiếm của du khách Việt trên nền tảng trong giai đoạn 1.1 - 30.4.2026 cho các kỳ nghỉ từ tháng 6 đến hết tháng 7.2026, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Hồ Tràm sắp có thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp

Hồ Tràm tiếp tục hút các thương hiệu quốc tế khi Meliá Hotels International ký hợp tác quản lý vận hành dự án nghỉ dưỡng hạng sang The Indochine at Meliá Hồ Tràm.

