Hồ Tràm sắp có thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp

Chiều 18.5, Meliá Hotels International chính thức ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm với Tanzanite International tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án được phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng hạng sang ven biển, nhắm đến nhóm khách hàng cao cấp và nhu cầu lưu trú dài ngày. Dự án nằm trong quần thể Meliá Ho Tram Beach Resort.

Ông Phan Hoàng Lâm, Trưởng bộ phận bán hàng của Tanzanite International, cho biết The Indochine at Meliá Hồ Tràm là giai đoạn phát triển tiếp theo sau thành công của Meliá Ho Tram Beach Resort, khu nghỉ dưỡng đã giành hơn 26 giải thưởng quốc tế.

Theo ông Lâm, trước khi phát triển dự án, doanh nghiệp đã nghiên cứu nhiều thị trường nghỉ dưỡng thành công trong khu vực Đông Nam Á như Bali, Phuket, Đà Nẵng hay Cam Ranh. Điểm chung của các khu nghỉ dưỡng có công suất phòng cao là tỷ trọng lớn khách quốc tế. "Đối với thị trường nghỉ dưỡng, nếu chỉ phụ thuộc khách nội địa thì rất khó duy trì công suất phòng cao quanh năm. Khách Việt thường tập trung đi du lịch vào dịp lễ hoặc cuối tuần. Vì vậy, để đạt hiệu quả vận hành bền vững, bắt buộc phải có nguồn khách quốc tế", ông Lâm nói.

Meliá Hotels International hiện sở hữu và vận hành hơn 400 khách sạn trên toàn cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu này hiện có mặt ở nhiều điểm đến du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Hồ Tràm. Dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm được thiết kế theo phong cách "Modern Indochine", kết hợp giữa kiến trúc Đông Dương và không gian nghỉ dưỡng hiện đại.

Công trình gồm hai phân khu chính là tháp khách sạn cao 9 tầng với 193 căn "hotel suites" và tháp căn hộ cao 20 tầng với 105 căn hộ nghỉ dưỡng. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 14%, hướng đến không gian nghỉ dưỡng riêng tư với hệ tiện ích gồm hồ bơi, khu wellness, spa, yoga, gym, rooftop bar, nhà hàng và trung tâm hội nghị.

Ông Lâm cho biết tên gọi "The Indochine" được lựa chọn nhằm nhấn mạnh dấu ấn văn hóa bản địa trong thiết kế. Theo ông, xu hướng của du khách quốc tế hiện nay không chỉ tìm kiếm các khu nghỉ dưỡng sang trọng mà còn quan tâm đến những dự án mang bản sắc địa phương rõ nét.

Một trong những yếu tố được doanh nghiệp nhấn mạnh là lợi thế kết nối hạ tầng của Hồ Tràm trong giai đoạn tới. Theo đó, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động cùng các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện, thời gian di chuyển từ sân bay đến Hồ Tràm được kỳ vọng rút ngắn còn khoảng 35 - 45 phút. Trong khi đó, thời gian từ TP.HCM xuống Hồ Tràm có thể còn khoảng 90 phút. "Hồ Tràm có lợi thế lớn khi nằm gần sân bay Long Thành. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp khu vực này thu hút mạnh khách quốc tế trong thời gian tới", ông Lâm nhận định.

Dự án gồm tháp khách sạn 9 tầng với 193 hotel suites và tháp căn hộ 20 tầng với 105 căn hộ nghỉ dưỡng ẢNH: LÊ NAM

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đang tăng trở lại. Các dự án có thương hiệu quản lý quốc tế, nằm gần TP.HCM và gắn với hạ tầng giao thông lớn được xem là nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.