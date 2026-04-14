Bên trong casino thí điểm cho người Việt ở Hồ Tràm

Lê Nam
Lê Nam
14/04/2026 15:46 GMT+7

Sau gần 4 tháng thí điểm đón khách Việt, casino tại The Grand Hồ Tràm ghi nhận khoảng 60% lượng khách nội địa.

Trả lời Thanh Niên chiều 14.4, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, có khoảng 60% khách là người Việt Nam, 40% là nước ngoài.

Bên trong casino thí điểm cho người Việt chơi ở Hồ Tràm; khách được nhắc hạn chế chụp ảnh, quay phim

Khu vực cao cấp nội địa, có bàn VIP phục vụ riêng

Khách đọc luật chơi ở bảng hướng dẫn đặt ở khu vực vào casino

Sảnh bán vé sang trọng, với mức phí là 1 triệu/người cho 24 giờ; 25 triệu cho một tháng

Để thu hút thêm nhiều khách tới chơi casino, đặc biệt đối tượng nhóm gia đình đa thế hệ, khu nghĩ dưỡng này bắt đầu tổ chức thường xuyên hơn các liveshow, đại nhạc hội âm nhạc với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi vào mỗi tối cuối tuần

Không khí trước buổi diễn, khách được dùng tiệc nhẹ kèm đồ uống miễn phí. giá vé từ 1 triệu đồng

Từ cuối tháng 3 trở đi, Hồ Tràm sẽ liên tục tổ chức concert để hút khách du lịch

Việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Hồ Tràm có thời hạn 5 năm, tính từ tháng 11.2025

Casino Hồ Tràm thí điểm đón khách Việt

Casino Hồ Tràm thí điểm đón khách Việt

Chiều 10.3, tại TP.HCM, khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm thông tin về chiến lược kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đón khách Việt vào chơi tại khu casino trong thời gian thí điểm theo quy định của Chính phủ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
