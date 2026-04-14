Bên trong casino thí điểm cho người Việt ở Hồ Tràm

Trả lời Thanh Niên chiều 14.4, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, có khoảng 60% khách là người Việt Nam, 40% là nước ngoài.
Bên trong casino thí điểm cho người Việt chơi ở Hồ Tràm; khách được nhắc hạn chế chụp ảnh, quay phim
ẢNH: LN
Khu vực cao cấp nội địa, có bàn VIP phục vụ riêng
Khách đọc luật chơi ở bảng hướng dẫn đặt ở khu vực vào casino
Sảnh bán vé sang trọng, với mức phí là 1 triệu/người cho 24 giờ; 25 triệu cho một tháng
Để thu hút thêm nhiều khách tới chơi casino, đặc biệt đối tượng nhóm gia đình đa thế hệ, khu nghĩ dưỡng này bắt đầu tổ chức thường xuyên hơn các liveshow, đại nhạc hội âm nhạc với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi vào mỗi tối cuối tuần
Không khí trước buổi diễn, khách được dùng tiệc nhẹ kèm đồ uống miễn phí. giá vé từ 1 triệu đồng
Từ cuối tháng 3 trở đi, Hồ Tràm sẽ liên tục tổ chức concert để hút khách du lịch
Việc thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Hồ Tràm có thời hạn 5 năm, tính từ tháng 11.2025
