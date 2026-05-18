Quy hoạch siêu dự án đô thị du lịch gần 2.900 ha tại Quy Nhơn

Ngày 18.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua.

Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiếp giáp Biển Đông, với tổng diện tích dự kiến khoảng 2.878 ha.

Một khu vực nằm trong vùng quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua ẢNH: DŨNG NHÂN

Theo quy hoạch sơ bộ, khu vực này dự kiến có quy mô dân số khoảng 40.000 người. Lượng khách trung bình ước đạt hơn 6.900 người/ngày và có thể tăng lên hơn 17.200 lượt khách vào các giai đoạn cao điểm. Diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 1.543 ha.

Khu vực quy hoạch được chia thành 2 tiểu khu chính gồm núi Vũng Chua và khu núi Xuân Vân - Quy Hòa.

Tại khu vực núi Vũng Chua, quy hoạch định hướng phát triển các khu nhà ở ven sườn núi, công trình dịch vụ, khu lưu trú nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf.

Trong khi đó, khu vực Quy Hòa - Xuân Vân sẽ phát triển các tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven biển, đồng thời kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu.

Khu vực Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đang được xây dựng phương án di dời ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Quy hoạch cũng đề cập việc phát triển các loại hình vận tải phục vụ du lịch như taxi bay, thủy phi cơ… Cùng với đó là kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn; xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân; quy hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan, ngắm cảnh.

Trước đó, ngày 5.5, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Dự án được xác định là một trong những công trình trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển không gian đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao của địa phương.

Một nội dung thu hút sự quan tâm là phương án di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để phục vụ triển khai dự án. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phương án tổng thể nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân không bị gián đoạn. Việc di dời chỉ được thực hiện sau khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết tại địa điểm mới theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng giao Sở Tài chính rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ về công tác di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong quy hoạch, yêu cầu quốc phòng - an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực.