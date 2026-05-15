TP.HCM quy hoạch siêu đô thị 22 triệu dân vào năm 2050

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch tổng thể TP.HCM được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung.

TP.HCM định hướng phát triển thành siêu đô thị đa trung tâm hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2050, TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới; đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực.

Đề cương đưa ra các chỉ tiêu phát triển rất lớn như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tối thiểu 10%/năm, đất xây dựng đô thị khoảng 290.000 - 320.000 ha, quy mô dân số khoảng 20 - 22 triệu người và GRDP dự kiến đạt khoảng 1.200 tỉ USD vào năm 2050.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM sẽ chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động và gia công sang nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế tri thức.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của đề cương là định hướng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm với tư duy "ba vùng - ba hành lang".

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tập trung phát triển tài chính quốc tế, dịch vụ và công nghệ cao; khu vực Bình Dương cũ tập trung công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và du lịch biển.

Ba hành lang chiến lược gồm hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn hướng ra biển, hành lang phía đông kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ và hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

Phà Bình Khánh kết nối trung tâm với Cần Giờ

Việc tổ chức lại không gian phát triển nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ giữa các khu vực, đồng thời tạo cơ chế phân công chức năng kinh tế, công nghiệp, logistics và dịch vụ xã hội theo từng vùng động lực.

Song song đó, đề cương xác định việc hình thành các hành lang kinh tế mới là động lực phát triển chủ đạo của TP.HCM trong nhiều thập niên tới. Trong đó, hành lang ven biển phía nam được xem là không gian phát triển chiến lược mới. Hành lang này kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long qua Cần Giờ đến cụm cảng Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải và có thể kéo dài đến Vũng Tàu.

Theo định hướng, đây sẽ là khu vực phát triển đô thị logistics, đô thị cảng biển, đô thị sân bay, khu thương mại tự do, đô thị sinh thái ven biển, du lịch biển quy mô lớn. Ngoài ra, hành lang kinh tế - công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc trục Bắc - Nam sẽ kết nối các khu công nghiệp, đô thị hiện hữu và các trung tâm logistics lớn của vùng Đông Nam bộ.

Quy hoạch giao thông hiện đại kết nối siêu đô thị

Đề cương dành dung lượng lớn nêu các yêu cầu về phát triển hạ tầng giao thông, xem đây là nền tảng tổ chức lại không gian đô thị và liên kết vùng. Theo đó, TP.HCM sẽ phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, liên thông giữa đường bộ, đường sắt, cảng biển và hàng không.

Các tuyến chiến lược gồm Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Trong Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, TP.HCM xác định sẽ ưu tiên đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị

Về đường sắt, đề cương yêu cầu nghiên cứu và bổ sung tuyến tốc độ cao Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành, tuyến TP.HCM - Cần Thơ, tuyến TP.HCM - Lộc Ninh kết nối Campuchia và Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng ưu tiên hoàn thiện mạng lưới metro và nghiên cứu các tuyến đường sắt nhẹ phục vụ du lịch, đi lại nội đô và kết nối giữa các khu vực sau sáp nhập.

Quy hoạch lưu ý phát triển đô thị theo hướng bao trùm và cân bằng xã hội, trong đó chú trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở giá phù hợp và khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, không gian công cộng cho người dân.