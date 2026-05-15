TP.HCM đề xuất dùng 15.750 tỉ còn dư mở rộng Vành đai 3 lên 8 làn xe

Sáng 15.5, đoàn công tác do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với TP.HCM, TP.Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh với sơ bộ tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% và bàn giao toàn bộ 611 ha đất trên toàn tuyến. Các nhà thầu thi công đạt khoảng 74% khối lượng, một số đoạn tuyến đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 12.2025. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 40 km phần tuyến chính cao tốc vào ngày 30.9 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12.2026.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì đoàn giám sát làm việc với TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về tiến độ giải ngân, ông Minh cho biết đã giải ngân 40.498/59.628 tỉ đồng (khoảng 68% giá trị toàn dự án). Dự án đang gặp khó khăn về giá nhiên liệu tăng đột biến, ảnh hưởng đến chi phí vận hành và nhân công của nhà thầu. Nguồn cung nhựa đường nhập khẩu gián đoạn và tăng giá mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ thảm nhựa phục vụ thông xe.

Nêu kiến nghị, ông Minh đề xuất cho phép sử dụng nguồn vốn tiết kiệm dự án 15.750 tỉ đồng để đầu tư một số hạng mục, giúp tăng hiệu quả dự án. Cụ thể, sử dụng 5.466 tỉ đồng để đầu tư nút giao Tân Vạn, cầu Bình Gởi, khu tái định cư Tân Bình.

Bên cạnh đó, ông Minh kiến nghị cơ quan Trung ương cho phép UBND TP.HCM được quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thành phần trong trường hợp không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án đã được Quốc hội thông qua.

Đối với số tiền còn lại, Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM kiến nghị bổ sung vào phần đầu tư hoàn chỉnh đường Vành đai 3 TP.HCM theo quy hoạch 8 làn xe, bao gồm đoạn 15,3 km từ Tân Vạn đến Bình Chuẩn bằng dự án độc lập.

"Ước tính để đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ Vành đai 3 cần 29.000 tỉ đồng. Nếu được sự hỗ trợ 50% của Trung ương, UBND TP.HCM sẽ lập báo cáo, trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua dự án độc lập", ông Minh nói thêm.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân ủng hộ việc sử dụng tiền còn dư mở rộng Vành đai 3 TP.HCM lên 8 làn xe ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đồng tình với việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối trong khu vực Đông Nam bộ, nhất là từ sân bay Long Thành về trung tâm TP.HCM.

Với các dự án vành đai, ông Ngân mong đoàn giám sát thống nhất với đề xuất sử dụng tiền tiết kiệm được tái đầu tư cho dự án Vành đai 3 TP.HCM để đồng bộ và khai thác hiệu quả hơn.

Kiến nghị xem xét TP.Đồng Nai là đô thị đặc biệt

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, tiến độ các dự án trọng điểm và nêu một số kiến nghị đến đoàn giám sát.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Đồng Nai là đô thị đặc biệt, được áp dụng các cơ chế, chính sách theo luật Đô thị đặc biệt để cùng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước.

Ông Hà cũng kiến nghị Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP.Đồng Nai; phê duyệt quy hoạch thành phố mới theo hướng tích hợp quy hoạch 2 tỉnh cũ là Đồng Nai và Bình Phước…

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai nêu một số kiến nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, kiến nghị Quốc hội xem xét đưa dự án luật Đô thị đặc biệt và chương trình xây dựng pháp luật năm 2026, sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng và bao phủ; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chính phủ phân cấp cho UBND TP.HCM phê duyệt quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, ủy quyền cho TP.HCM chủ động xử lý nhà đất, tài sản công do cơ quan Trung ương sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích.

Về biên chế, TP.HCM đề xuất cơ quan Trung ương cho cơ chế giao biên chế linh hoạt theo vị trí việc làm, quy mô dân số và khối lượng công việc, khả năng cân đối ngân sách; kéo dài thời gian người hoạt động không chuyên trách đến hết năm 2026. Ông Thảnh cũng kiến nghị đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 theo tiêu chuẩn cao tốc trong giai đoạn 2026 - 2030.