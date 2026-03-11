Du khách hồi hộp ngắm cảnh biển TP.HCM từ trực thăng

Sáng 11.3, nhiều du khách cùng đại diện các công ty lữ hành đã trải nghiệm chuyến bay trực thăng ngắm cảnh TP.HCM từ trên cao. Hành trình bay kéo dài khoảng 15 phút, xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (đường 30/4, P.Tam Thắng), đưa du khách quan sát toàn cảnh đô thị và vùng ven biển từ góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Từ khoang trực thăng, cảnh quan thành phố và khu vực ven biển hiện ra với những dải đô thị xen lẫn không gian biển rộng lớn. Các khu vực như làng bè Long Sơn, đảo Gò Găng hay vùng Long Sơn hiện lên rõ nét, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống và cảnh quan ven biển. So với việc tham quan bằng đường bộ hay đường thủy, trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao mang lại cảm giác mới lạ cho nhiều du khách.

Tượng Chúa Kitô Vua trên núi Nhỏ (Vũng Tàu) nhìn từ trực thăng, nổi bật giữa cảnh quan núi và biển ẢNH: LINH LÊ

Toàn cảnh bãi biển Vũng Tàu và khu đô thị ven biển hiện ra từ góc nhìn trực thăng, mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách ẢNH: LINH LÊ

Chị Hồng Thắm, du khách đến từ P.Bình Thới (TP.HCM), cho biết đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm tour trực thăng ngắm cảnh thành phố. Theo chị, dù chuyến bay chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. "Lúc trực thăng cất cánh, tôi có chút hồi hộp. Nhưng sau đó cảm giác rất thú vị khi nhìn xuống toàn cảnh thành phố và biển từ trên cao. Từ trên cao có thể thấy rõ các khu dân cư, làng bè của người dân, những mảng xanh xen lẫn biển và đô thị. Đặc biệt khi bay qua khu vực đảo Gò Găng và Long Sơn, tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp rất riêng của vùng ven biển", chị Thắm chia sẻ.

Từ khoang trực thăng, du khách có thể quan sát toàn cảnh vùng biển và đô thị ven bờ từ góc nhìn trên cao

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty Vietluxtour, cho hay tour bay trực thăng là sản phẩm mới mà doanh nghiệp đang phối hợp cùng các đơn vị khai thác để đưa ra thị trường. Với hành trình bay khoảng 15 phút trên bầu trời khu vực Vũng Tàu và TP.HCM, du khách có thể quan sát toàn cảnh thành phố và biển từ trên cao, mang lại trải nghiệm khác biệt so với các tour tham quan truyền thống.

Về an toàn bay, toàn bộ quy trình khai thác do Công ty Trực thăng miền Nam đảm nhiệm theo quy định của ngành hàng không và Bộ Quốc phòng

Theo kế hoạch, các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (38 đường 30/4, P.Tam Thắng). Du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình với thời gian từ 15 đến 60 phút, như bay ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu, bay kết nối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bay dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm hoặc hành trình từ Vũng Tàu đến trung tâm TP.HCM.



Giá vé cho hành trình ngắm cảnh 15 phút từ khoảng 2,9 triệu đồng/khách, các hành trình dài hơn sẽ có mức giá tương ứng.

Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng, đảm bảo quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn hành khách trước chuyến bay ẢNH: BTC

Trong thời gian tới, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp mở rộng các tuyến bay, đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại một số khu vực phù hợp, kết nối với các điểm du lịch nổi bật và các tuyến du lịch đường thủy.

"Khi hệ thống bãi đáp được mở rộng, du khách sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển và có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm. Đây cũng là cơ hội để du lịch TP.HCM làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế", bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nói.