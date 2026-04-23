Đà Nẵng được tìm kiếm nhiều nhất mùa du lịch lễ

Những ngày này, TP Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho đợt cao điểm khách du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương (25 - 27.4) và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 (kéo dài từ 30.4 - 3.5). Nhiều khách sạn, resort tại thành phố cho biết lượng phòng đặt trước tăng mạnh, một số khu nghỉ dưỡng ven biển gần như kín chỗ.

Theo dữ liệu mới công bố từ Booking.com, đây được xem là giai đoạn du lịch sôi động nhất từ đầu năm 2026 khi hai kỳ nghỉ lớn diễn ra sát nhau, giúp nhiều du khách có thể tận dụng quỹ thời gian dài hơn để đi chơi mà không cần xin nghỉ phép quá nhiều. Khảo sát cho thấy, 33% du khách Việt dự định thực hiện nhiều chuyến đi ngắn ngày trong nước hơn so với năm trước, trong khi 22% lên kế hoạch cho các chuyến đi quốc tế dài ngày.

Dữ liệu tìm kiếm trong giai đoạn từ 25.4 đến 3.5.2026 cho thấy các thành phố biển tiếp tục chiếm ưu thế. Đà Nẵng năm thứ 2 đứng đầu danh sách này, tiếp đó là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Huế, TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội, Mũi Né và Hội An. Đáng chú ý, Vũng Tàu và Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm tới 120% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng Đà Nẵng tiếp tục giữ sức hút nhờ lợi thế biển đẹp, hạ tầng du lịch hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các điểm đến lân cận như Hội An, Huế và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bãi biển Mỹ Khê - Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á tiếp tục là điểm nhấn khi nhiều năm liên tiếp được truyền thông quốc tế vinh danh nhờ bờ cát dài, nước trong xanh và phù hợp với nhiều hoạt động thể thao biển.

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) - Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á ẢNH: BK

Cầu Vàng trở thành biểu tượng du lịch đẳng cấp của Đà Nẵng ẢNH: BK

Phú Quốc, Vũng Tàu cũng tăng vọt lượng tìm kiếm dịp lễ năm nay ẢNH: BK

Dịp lễ năm nay, Đà Nẵng tung ra loạt sản phẩm và sự kiện mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Nổi bật là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25.4 đến 3.5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch của thành phố với các hoạt động như lễ hội diều, âm nhạc, ẩm thực, thể thao biển và trò chơi tương tác. Thành phố cũng lần đầu tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 tại Công viên APEC và khu vực ven sông Hàn.

Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham gia Lễ hội Ánh sáng và Di sản, lễ hội "Sắc màu di sản Chăm" tại Khu đền tháp Mỹ Sơn hoặc trải nghiệm Bà Nà Hills với chương trình Ba Na Sun Fest kéo dài suốt mùa hè. Trong khi đó, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng đưa vào vận hành thêm các chương trình biểu diễn động vật, phục vụ nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ.



Ngay sau đó sẽ là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, diễn ra từ 30.5 đến 11.7.2026 bên bờ sông Hàn với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối" (Da Nang - United Horizons), hứa hẹn đón lượng khách quốc tế bùng nổ.