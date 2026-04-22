Giới trẻ thích du lịch ngắn ngày

Theo dữ liệu từ Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda, du khách trẻ ngày càng coi việc du lịch là một phần tất yếu trong đời sống. Thay vì lên kế hoạch cho một chuyến đi dài trong năm, người trẻ chia nhỏ thành nhiều hành trình ngắn, dễ sắp xếp xen kẽ giữa công việc, học tập và sinh hoạt cá nhân.

Khảo sát cho thấy, 81% du khách trẻ dự định thực hiện tối đa 6 chuyến du lịch trong năm tới, trong khi gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. Không chỉ tại Việt Nam, xu hướng này cũng xuất hiện tại nhiều thị trường châu Á như Ấn Độ hay Thái Lan cho thấy, du lịch đang dần được bình thường hóa, trở thành một hoạt động thường xuyên thay vì chỉ diễn ra vào các dịp cao điểm.

Yếu tố chi phí vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định của nhóm khách này. Có tới 55% người trẻ Việt Nam cho biết ngân sách là yếu tố ảnh hưởng lớn đến lựa chọn chuyến đi. Đáng chú ý, 49% sẵn sàng tìm đến các điểm đến ít phổ biến hơn để tối ưu chi phí, đồng thời mở ra cơ hội khám phá những trải nghiệm mới mẻ.

Người trẻ chọn du lịch kết hợp đi concert âm nhạc ở Hà Nội dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay ẢNH: NVCC

Một điểm đáng chú ý là người trẻ không còn quá đặt nặng việc đi đâu mà tập trung vào ý nghĩa chuyến đi, đi với ai, có trải nghiệm gì đặc biệt. Số liệu cho thấy 48% du khách lựa chọn du lịch để khám phá văn hóa, 42% quan tâm đến ẩm thực địa phương, 58% có nhu cầu nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng và chữa lành.

Đặc biệt, du lịch gắn với âm nhạc, lễ hội đang trở thành xu hướng nổi bật. Khoảng 21% Gen Z cho biết họ sẵn sàng lên kế hoạch di chuyển chỉ để tham dự các buổi concert âm nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao.

Theo Future Market Insights, thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu hiện đạt khoảng 6,4 tỉ USD và có thể tăng lên 15,5 tỉ USD trong 10 năm tới. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không tung ra các gói kết hợp "âm nhạc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm địa phương", trong đó bao gồm vé xem show đi kèm lưu trú, city tour và khám phá ẩm thực.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định, giới trẻ đang định nghĩa lại du lịch theo hướng linh hoạt hơn, tăng trải nghiệm và coi việc du lịch trở thành hoạt động hoặc thói quen bình thường mà không cần chờ đến một kỳ nghỉ dài. Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới cho ngành du lịch. Những gói du lịch ngắn ngày, linh hoạt, chi phí hợp lý và giàu trải nghiệm được dự báo sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thời gian tới.