Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vũng Tàu chuẩn bị có bến du thuyền 280 chỗ, đón tàu quốc tế siêu lớn

Lê Nam

21/04/2026 18:08 GMT+7

TP.HCM đưa dự án cảng khách quốc tế Vũng Tàu vào danh mục kêu gọi đầu tư 2026-2030, với quy mô hơn 73 ha, kỳ vọng mở ra cửa ngõ mới cho du lịch tàu biển cao cấp.

TP.HCM vừa bổ sung dự án Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu vào danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng tầm du lịch tàu biển và khai thác hiệu quả kinh tế biển khu vực phía Nam.

Theo quy hoạch, dự án đặt tại phường Vũng Tàu với diện tích hơn 73 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.147 tỉ đồng. Mục tiêu là xây dựng một cảng hành khách hiện đại, đủ năng lực tiếp nhận các tàu du lịch quốc tế cỡ lớn, từ đó đưa Vũng Tàu trở thành điểm dừng chân đáng chú ý trên hành trình tàu biển trong khu vực.

Điểm nổi bật của dự án là cầu cảng dài 420 m, có thể tiếp nhận tàu khách trọng tải lên tới 225.000 GT. Song song đó, khu bến du thuyền được quy hoạch với sức chứa khoảng 280 chiếc, hướng đến phục vụ phân khúc khách cao cấp và nhu cầu neo đậu phương tiện cá nhân trên biển. Hệ thống hạ tầng đi kèm được thiết kế đồng bộ gồm nhà ga hành khách, bãi đỗ xe, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh và các công trình kỹ thuật.

Dự án cũng bao gồm khu nước đậu tàu, cầu dẫn, hành lang an toàn hàng hải và vũng quay tàu, kết nối trực tiếp với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Đáng chú ý, khu vực nước chuyển tiếp quanh cầu dẫn và nhà ga được định hướng phát triển thành không gian trải nghiệm trên biển, có thể tổ chức các hoạt động giải trí. Hệ thống đê chắn sóng cũng sẽ được đầu tư để đảm bảo an toàn vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết.

Phối cảnh Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu với khu bến du thuyền quy mô lớn.

Sai khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực đón khách tàu biển quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biển của TPHCM trong giai đoạn tới.

Vũng Tàu là điểm đến 'hot' nhất lễ này vì sao?

Nhu cầu tìm kiếm khách sạn ở Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 101% so với năm ngoái, Nha Trang tăng 96%, Đà Nẵng tăng 89% và Phan Thiết tăng 72%...

