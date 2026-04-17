Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vũng Tàu là điểm đến 'hot' nhất lễ này vì sao?

Lê Nam
Lê Nam
17/04/2026 14:47 GMT+7

Nhu cầu tìm kiếm khách sạn ở Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 101% so với năm ngoái, Nha Trang tăng 96%, Đà Nẵng tăng 89% và Phan Thiết tăng 72%...

Ngay trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng khách sạn của du khách Việt đang ghi nhận mức tăng mạnh. Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa tăng tới 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, việc các ngày lễ rơi vào cùng một tuần tạo điều kiện thuận lợi để người lao động dễ dàng kéo dài kỳ nghỉ nếu chủ động sắp xếp thêm thời gian. Danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 24.4 đến 2.5.2026. Theo dữ liệu, Vũng Tàu (TP.HCM) là điểm đến tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 101% so với năm ngoái. Theo sau là Nha Trang (tăng 96%), Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (tăng 72%). Đây đều là những điểm đến biển quen thuộc, có lợi thế về khoảng cách di chuyển và hệ thống lưu trú đa dạng.

Đà Lạt là điểm đến không có biển duy nhất góp mặt trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng 45%. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi tiệm cận 40 độ C, các khu vực có khí hậu mát mẻ trở thành lựa chọn thay thế hợp lý cho du khách muốn "trốn nóng".

Theo đại diện Agoda, du khách Việt lựa chọn các chuyến đi ngắn, chi phí vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ đang trở thành xu hướng phổ biến trong dịp lễ năm nay.

Khách sạn 5 sao ở P. Vũng Tàu đông đúc khách du lịch

Du lịch nước ngoài dịp lễ năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Bangkok và Singapore vẫn duy trì sức hút quen thuộc, trong khi đó Tokyo và Seoul ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt 49% và 20%. Đài Bắc cũng tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều.

Nghỉ dài, tour ngắn lên ngôi

Nghỉ dài, tour ngắn lên ngôi

Giá tour nội địa dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 năm nay tăng phổ biến từ 20 - 30%, thậm chí có tuyến tăng cao hơn do chi phí đầu vào đã đội lên đáng kể.

