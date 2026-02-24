Tập đoàn khách sạn IHG ra mắt thương hiệu cao cấp mới

Theo IHG, thương hiệu mới tập trung vào thị trường chuyển đổi các khách sạn phân khúc cao cấp đến cận sang, đặc biệt là những khách sạn độc lập sở hữu bản sắc riêng biệt. Thương hiệu được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất vận hành cho chủ sở hữu, đồng thời mở rộng lựa chọn lưu trú độc đáo cho du khách.

Tập đoàn sở hữu 20 thương hiệu, trải rộng từ Luxury & Lifestyle, Premium, Essentials đến Suites. Trong ảnh là khách sạn InterContinental Halong Bay Resort (Quảng Ninh) ẢNH: IHG

Tập đoàn kỳ vọng phát triển Noted Collection lên hơn 150 khách sạn trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới. Ông Elie Maalouf, CEO IHG Hotels & Resorts, cho biết Noted Collection là mảnh ghép tiếp theo trong danh mục cao cấp hiện hữu của tập đoàn, tiếp nối thành công của Vignette Collection ở phân khúc Luxury & Lifestyle, cũng như sự tăng trưởng nhanh của các thương hiệu chuyển đổi như voco và Garner.

Noted Collection là thương hiệu thứ 21 của IHG và là thương hiệu mới thứ 11 được ra mắt trong những năm gần đây. Trong phân khúc cao cấp, thương hiệu này đứng cùng nhóm với Crowne Plaza, voco và Ruby, đồng thời bổ trợ cho Hotel Indigo và Vignette Collection thuộc nhóm Luxury & Lifestyle. Thương hiệu sẽ được triển khai toàn cầu, khởi đầu tại khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi (EMEAA).

Tại Việt Nam, IHG xác định đây là thị trường tăng trưởng trọng điểm trong chiến lược khu vực. Hiện tập đoàn đang vận hành 20 khách sạn thuộc 8 thương hiệu gồm: Six Senses, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Hotel Indigo, Crowne Plaza, voco và Holiday Inn Hotels & Resorts. Các khách sạn này hiện diện tại 10 điểm đến trên cả nước, gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Tràm, Côn Đảo, Vĩnh Phúc, Hà Nội, TP.HCM, Hội An và Quảng Bình.

Bên cạnh đó, IHG đang phát triển thêm 22 khách sạn mới, hướng tới mục tiêu mở rộng toàn bộ danh mục thương hiệu trên phạm vi cả nước. Tổng cộng, các đơn vị này đang sở hữu hơn 60 thương hiệu khách sạn tại Việt Nam, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao trong phân khúc lưu trú cao cấp và quốc tế hóa mạnh mẽ của ngành khách sạn trong nước.

Với việc ra mắt Noted Collection và tiếp tục mở rộng tại Việt Nam, IHG cho thấy tham vọng gia tăng độ phủ trong bối cảnh thị trường khách sạn đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và khách sạn mang bản sắc riêng.