Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera sắp được khoác áo mới

Lấy cảm hứng từ Nhà hát Thành phố - biểu tượng văn hóa của Sài Gòn - Grand Opera Tower dành cho phân khúc du khách hạng sang, với mỗi chi tiết đều phản ánh bản sắc địa phương một cách tinh tế ẢNH: M.L

Ngày 15.10, đại diện khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera (TP.HCM) cho biết tòa tháp Grand Opera đã được xây dựng hoàn thành, đang trong giai đoạn hoàn thiện các chi tiết phụ trợ và sẽ được ra mắt vào dịp cao điểm nghỉ dưỡng, lễ hội cuối năm. Đây là cột mốc chiến lược, đánh dấu sự tái xuất của một trong hai tòa tháp biểu tượng của khách sạn, đồng thời tái khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm lưu trú cao cấp tại trung tâm TP.HCM.

Được khai trương lần đầu vào tháng 5.2003 tại số 88 Đồng Khởi với tên gọi Sheraton Saigon Hotel & Towers, đây là một trong những tổ hợp lưu trú quốc tế quy mô lớn nhất tại trung tâm Sài Gòn, với 485 phòng thuộc hai tòa tháp Main và Grand, cùng hệ thống không gian hội nghị và ẩm thực đẳng cấp. Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel đã nhận được hàng chục giải thưởng danh giá quốc tế, khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho các đoàn công tác cấp cao và sự kiện MICE quy mô lớn tại TP.HCM. Năm 2020 đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới với việc nâng cấp toàn diện tòa tháp Main gồm 379 phòng và suites theo phong cách nội thất đương đại lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Dự kiến, Grand Opera Tower sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 10 nằm trong tổ hợp Sheraton Saigon Grand Opera Hotel. Với vị trí đắc địa trên đường Đồng Khởi, tòa tháp kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới thượng lưu trong và ngoài nước. Được kiến tạo theo triết lý khách sạn kể chuyện, tòa tháp mới kết hợp thiết kế mang tính văn hóa, phát triển bền vững và dịch vụ cá nhân hóa.

Ông Julian Wong, Tổng giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, chia sẻ: Thị trường khách sạn hạng sang đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng "điểm đến trong điểm đến", nơi mỗi khách sạn không chỉ là nơi lưu trú mà trở thành không gian trải nghiệm toàn diện, kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa. Lấy cảm hứng từ Nhà hát Thành phố, biểu tượng văn hóa của Sài Gòn - Grand Opera Tower tái định nghĩa chuẩn mực lưu trú hạng sang, nơi mỗi chi tiết đều phản ánh bản sắc địa phương một cách tinh tế. Đây sẽ là nơi mỗi du khách cảm nhận được linh hồn và bản sắc của Sài Gòn, nơi dịch vụ cá nhân hóa sẽ trở thành thước đo của sự đẳng cấp và tinh tế. Đây chính là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc duy trì vị thế tiên phong trong thị trường khách sạn hạng sang tại Việt Nam.



