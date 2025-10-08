Cà Mau: Thanh tra 4 khách sạn và 2 văn phòng luật sư

Ngày 8.10, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa công bố quyết định thanh tra đối với 2 văn phòng luật sư và 4 khách sạn.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động của 2 văn phòng luật sư. Nội dung thanh tra bao gồm: điều kiện hành nghề, đội ngũ luật sư, việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, cùng các quy định chuyên ngành liên quan.

Đối với thanh tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại 4 khách sạn, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra các nội dung về điều kiện kinh doanh, công tác đảm bảo an ninh - an toàn, việc niêm yết và kê khai giá dịch vụ, cũng như việc chấp hành quy định về quảng bá, cung cấp dịch vụ du lịch.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, kết quả của các cuộc thanh tra sẽ được công khai theo quy định, làm cơ sở để tăng cường hiệu quả quản lý, chấn chỉnh hoạt động hành nghề và kinh doanh trên địa bàn.



