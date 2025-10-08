Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Thanh tra 4 khách sạn và 2 văn phòng luật sư

Gia Bách
Gia Bách
08/10/2025 19:49 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra 4 khách sạn và 2 văn phòng luật sư.

Ngày 8.10, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa công bố quyết định thanh tra đối với 2 văn phòng luật sư và 4 khách sạn.

Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động của 2 văn phòng luật sư. Nội dung thanh tra bao gồm: điều kiện hành nghề, đội ngũ luật sư, việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, cùng các quy định chuyên ngành liên quan.

Đối với thanh tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại 4 khách sạn, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra các nội dung về điều kiện kinh doanh, công tác đảm bảo an ninh - an toàn, việc niêm yết và kê khai giá dịch vụ, cũng như việc chấp hành quy định về quảng bá, cung cấp dịch vụ du lịch.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, kết quả của các cuộc thanh tra sẽ được công khai theo quy định, làm cơ sở để tăng cường hiệu quả quản lý, chấn chỉnh hoạt động hành nghề và kinh doanh trên địa bàn.


Tin liên quan

Thanh tra Cà Mau sửa kết luận 'có hình thức kỷ luật' thành 'kiểm điểm'

Thanh tra Cà Mau sửa kết luận 'có hình thức kỷ luật' thành 'kiểm điểm'

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại, điều chỉnh kết luận thanh tra từ kiến nghị có hình thức kỷ luật thành kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh tra khách sạn cà mau Văn phòng Luật sư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận