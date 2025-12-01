Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sau Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection xuất hiện ở Cần Thơ

Phương Nam
Phương Nam
01/12/2025 12:12 GMT+7

Legacy Mekong, Cần Thơ, thuộc thương hiệu Autograph Collection vừa đi vào hoạt động, trở thành khách sạn thứ 700 của Marriott International tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc), đánh dấu cột mốc mở rộng hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam.

Marriott International vừa công bố khai trương Autograph Collection, khách sạn thứ hai tại Việt Nam sau Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc), cho biết việc đón chào khách sạn thứ 700 thể hiện sự tin tưởng của các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng đối với Marriott. Đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng sôi động nhất của tập đoàn.

- Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi khoảng 8 ha vườn nhiệt đới, gắn với cảnh quan sông nước miền Tây

Khách sạn gồm 86 bungalow và biệt thự có hồ bơi riêng, được lấy cảm hứng từ rừng đước, gốc đa cổ thụ và những vườn cây ăn trái, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Du khách được chào đón bằng vòng tay dừa đan, trà thảo mộc, có nghi thức đánh cồng mỗi buổi chiều. Khách sạn phát triển nhiều trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đa giác quan như spa thủy liệu, studio yoga, pilates, khu vực thiền định, không gian hồ sen yên tĩnh. Khi kết thúc kỳ nghỉ, mỗi du khách được tặng một túi vải lanh chứa hạt giống như món quà kỷ niệm gợi nhớ về hành trình bên dòng Mê Kông.

- Ảnh 2.

Khách sạn cũng có nghi thức đánh cồng mỗi buổi chiều

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú là khách sạn và khu nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án đang trong giai đoạn phát triển, trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến các điểm đến du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh, Hà Giang.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với cùng kỳ cho thấy dư địa tăng trưởng lớn của thị trường du lịch và lưu trú cao cấp.

Legacy Mekong, Cần Thơ cũng như các khách sạn Autograph Collection khác đều nằm trong hệ sinh thái Marriott Bonvoy với hơn 260 triệu thành viên trên toàn cầu. Khách được tích lũy và sử dụng điểm thưởng cho nhiều trải nghiệm lưu trú và du lịch.

Khám phá thêm chủ đề

