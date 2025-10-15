Du khách Việt Nam mất 4 tiếng mới ăn xong một bữa vì mải chụp ảnh

Theo báo cáo Xu hướng ẩm thực 2026 do Marriott International công bố chiều 14.10 tại TP.HCM, 93% thực khách Việt Nam thừa nhận họ có thói quen chụp ảnh món ăn và đăng lên mạng xã hội trước khi thưởng thức, đây là mức cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo cho thấy, bên cạnh tiêu chí ngon miệng, tính thẩm mỹ và khả năng "check-in" đang trở thành yếu tố không thể thiếu trong trải nghiệm ẩm thực của thế hệ trẻ.

Các thực khách Việt có thói quen chụp ảnh đăng mạng xã hội trước khi dùng món ăn ẢNH: LÊ NAM

4 tiếng mới ăn một bữa

"Ở Việt Nam, bữa ăn không chỉ để ăn mà còn để kể chuyện. Một món ăn hấp dẫn cần hội đủ cả hương vị, cảm xúc và khả năng kết nối. Khi thực khách chụp ảnh món ăn, họ đang lan tỏa cảm hứng văn hoá, đó là sức mạnh mềm mà ít quốc gia nào có được", ông Mario Tolentino, Giám đốc Ẩm thực khu vực APEC của Marriott International nhận định.

Bích Phương, 27 tuổi (TP.HCM), kể lại rằng cô và bạn từng mất đến 4 tiếng mới ăn xong một bữa tối chỉ vì mải chụp ảnh: "Bọn mình định ăn trong 45 phút nhưng cứ mỗi món mang ra là lại thay nhau chụp, quay video. Có món nguội hết mà vẫn chưa dám ăn vì sợ 'mất dáng'. Khi xem lại hình, mình thấy vui vì món nào cũng đẹp, nhưng cũng buồn cười vì đồ ăn chẳng còn ngon nữa", cô nói.

Theo các chuyên gia, thói quen đăng ảnh món ăn đang trở thành một phần của văn hóa tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam. Đặc biệt, từ tháng 7.2025, các bài viết công khai trên Instagram đã chính thức xuất hiện trên thanh tìm kiếm Google, mở ra cơ hội mới để ngành ẩm thực hay du lịch tận dụng nguồn cảm hứng thị giác của người Việt để quảng bá.

Các nhà hàng rất thích điều này ẢNH: LÊ NAM

Nhiều nhà hàng ở Việt Nam đang tận dụng xu hướng này để tạo trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Không gian được thiết kế có ánh sáng đẹp mắt, món ăn trình bày tinh tế, thậm chí có cả "góc check-in" để khuyến khích thực khách chia sẻ.

Nhà hàng nắm bắt nhu cầu thực khách

Nhà hàng An's Saigon của đầu bếp Cường Nguyễn mang đến không gian "bữa cơm nhà" kết hợp nghệ thuật trình diễn món ăn; trong khi nhà hàng T.U.N.G Dining của đầu bếp Hoàng Tùng - nhà hàng được vinh danh trong top 100 thế giới lại biến mỗi món ăn thành "một câu chuyện kể bằng hương vị". Chef Cường chia sẻ: "Một bữa ăn không chỉ để no. Khi khách bước vào nhà hàng, họ phải cảm nhận được tinh thần, câu chuyện và cảm xúc. Ẩm thực cao cấp không nhất thiết phải xa cách".

Các món ăn được trình bày đẹp mắt để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của khách Việt ẢNH: LÊ NAM

Các thương hiệu khách sạn tại Việt Nam cũng nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thú vị này của khách Việt. Marriott giới thiệu các chương trình ẩm thực như Ngon Weeks tại Sheraton Phú Quốc, Pho King with Beef Brisket Roll tại Vinpearl Landmark 81 hay Paneer Lababdar tại Đà Nẵng Marriott. Các món ăn được thiết kế vừa ngon, vừa đẹp mắt để phục vụ nhu cầu chụp ảnh đăng mạng của khách Việt.

Trên YouTube, TikTok hay Instagram, hàng triệu bài viết gắn hashtag #vietnamesefood hay #streetfoodVietnam đang khiến du khách tò mò, muốn khám phá tận nơi những hương vị mà họ thấy trên mạng. Đôi khi chính thói quen "vừa ăn vừa đăng mạng" của nhiều bạn trẻ đang vô tình giúp hình ảnh ẩm thực Việt được quảng bá một cách sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.